Фестивали еще будут!

В первой декаде декабря Новосибирск примет театральный фестиваль «Новосибирские сезоны-2020». Фестиваль с этим именем — второй по счету и потому, можно сказать, уже традиционный. Первый — родоначальник формата — был посвящен 75-летию Новосибирской области, нынешний — 75-летию Великой Победы.

Базовой площадкой фестиваля будет «Глобус» — театр-инициатор. Как пояснила на пресс-конференции в новосибирском пресс-центре ТАСС министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева, замысел этот воплощается как региональный компонент федерального проекта «Творческие люди», который, в свою очередь, задуман как составляющая национального проекта «Культура». Укоренение фестиваля «Новосибирские сезоны» в местном арт-трафике — уже решенный вопрос. Фестиваль — как бы превью более монументального Рождественского арт-фестиваля, но со своей миссией и атмосферной самобытностью.

От фестиваля 2012 года, длившегося целый месяц, нынешний отличается календарной компактностью, но событиями и зрелищами он наполнен весьма плотно. В фестивальную программу вошли четыре спектакля в исполнении знаменитых московских артистов. Они различны по жанру, стилистике и драматургической первооснове.

Открывается фестиваль моноспектаклем «Знакомый ваш Сергей Есенин» в исполнении народного артиста России Сергея Никоненко.

— В этом году Есенину 125 лет, но большие празднования было невозможно провести, ситуация не позволяла, — пояснила Татьяна Людмилина, директор Новосибирского академического молодежного театра «Глобус». — И мы решили, что эта тема должна быть представлена самым авторитетным интерпретатором. Плюс к тому, решили вместе с метром представить и нашу творческую молодежь. Олицетворять ее будет в этом спектакле пианист Лев Терсков, прекрасный исполнитель классической музыки и яркий импровизатор. На нем — музыкальное сопровождение к выступлению Сергея Никоненко.

Слова Татьяны Людмилиной об авторитете Никоненко в есенинской тематике не случайны: у этого моноспектакля яркая и счастливая сценическая судьба. К тому же он еще и мощная прививка против довольно монструозного явления — разухабистой «трэш-есенинщины» от одиозной семьи Безруковых. В их интерпретации многоцветие есенинской судьбы сводится к надгробной истерике «Сгубили людоедские иудо-троцкисты нашего Сереженьку златоглавого!». Никоненко же глядит на Есенина с меньшим аффектом и с бóльшим уважением — как на голос эпохи, а не просто как на жалостного фигуранта НТВ-стиля. Есенин без токсичного привкуса Саши Белого — это очень манящее зрелище, да.

4 декабря сцена «Глобуса» принимает спектакль «Папа» с участием Сергея Маковецкого и Марины Александровой, 5 декабря покажут сценическую интерпретацию стивенкинговской «Мизери» с Евгенией Добровольской и Даниилом Спиваковским.

Кинг, к слову, это не только сериальный или голливудский материал. Его тексты содержат куда больше полутонов, нежели утилитарные «ужастиковые» бу-у-у-эффекты. И, например, из романа о чокнутой читательнице дамской прозы получается весьма упругий «рассуждательный» спектакль о природе авторитаризма и фанатизма. Кстати, Даниил Спиваковский выступит еще и в моноспектакле «Метель» — по пушкинской прозе, расцвеченной магической, «снежной» музыкой Георгия Свиридова. Свиридовский компонент зрелища снова в руках Льва Терскова.

Контент фестиваля вообще отличается подчеркнутой вариативностью: поэзия и музыка, трагикомедия и моноспектакль, эффектное зрелище и камерное исполнение. Приглашение полновесных московских звезд, по словам Натальи Ярославцевой, отвечает стратегии культурного саморазвития Новосибирска.

— Мы продолжаем позиционирование Новосибирска как культурной столицы Сибири, — поясняет Наталья Ярославцева. — Мы выезжаем в Москву и приглашаем столичных деятелей культуры к сотрудничеству. Не только к гастрольному, но и к творческому наставничеству. Дабы студенты театрального института учились у лучших, а взрослая актерская среда получала столичные образцы работы, чтобы наши творческие люди появлялись в коллаборациях, чтобы они не варились в замкнутой среде. Это возможность увидеть высококлассный и свежий столичный контент. Бывало, что новосибирские зрители видели спектакли петербуржцев раньше москвичей, а московские спектакли — раньше их показа в Петербурге. Это была именно проработка идеи культурной столичности. Думаю, к такому тонусу мы сможем вернуться. Будут появляться новые формы. В том числе и на нынешнем фестивале. Вообще, фестивальная жизнь Новосибирска и впредь будет насыщенной. Запланированы еще два оперных конкурса-фестиваля. Один — для студентов, другой — для взрослых профессионалов.

Министр культуры подчеркнула, что пандемия на эти планы не повлияет, если эпидемическая динамика будет умеренной или нисходящей

— В Новосибирской области нет постановления о запрете спектаклей и концертов, — отмечает Наталья Ярославцева. — На заседании общественного совета при облминкульте мы сами взяли обязательства работать весь ноябрь. Да, с 50% рассадкой, но будем. Только электронная продажа билетов, чтобы не создавать толпы у окошек касс. Ополовиненная рассадка и в кассовых лимитах будет отражена, это вынужденная мера. Но лучше так, чем вообще никак. Ограничения действуют до 30 ноября. Если появится прививка от ковида, в первую декаду декабря город должен войти достаточно ровно. Конечно, нам не хотелось бы ограничивать посещаемость таких событий, ибо они для людей же и создаются!

Татьяна Людмилина, развивая мысль коллеги, подчеркнула, что реалии пандемии воспринимаются театрами со всей серьезностью. И именно это обнадеживает:

— Исходя из опыта, мне кажется, что учреждения культуры сегодня наиболее безопасные в санитарном состоянии, потому что они все очень ответственно относятся к приему зрителей. И санитарные предписания там выполняются безусловно и беспрекословно. Нам важно, чтобы больше новосибирцев побывали на этих спектаклях, а мы гарантируем санитарную безопасность!

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