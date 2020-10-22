Городскому руководству предложили увеличить зарплату

Постоянная комиссия горсовета Новосибирска по местному самоуправлению обсудила предстоящую индексацию заработных плат высшим должностным лицам законодательной и исполнительной городской власти. Соответствующие изменения в нормативно-правовых актах предстоит утвердить сессии, которая пройдет 28 октября. Как следует из официальной информации, озвученной на заседании комиссии начальником правовой и кадровой работы мэрии Маргаритой Масловой, во-первых, на 3% повышаются размеры ежемесячного денежного содержания депутатов, выбранных должностных лиц местного самоуправления, членов городской избирательной комиссии, председателя КСП Новосибирска, а также должностных окладов муниципальных служащих мэрии, Совета депутатов, в КСП и муниципальной избирательной комиссии. А также ежемесячные надбавки к должностному окладу за классный чин.

— Кроме того, предлагается закрепить возможность увеличения надбавки за особые условия до 300% должностного оклада муниципальным служащим, замещающим ведущие должности муниципальной службы в Совете депутатов, в основные служебные обязанности которых, помимо экспертизы правовых актов, входит их визирование, осуществление правового обеспечения деятельности специальной комиссии, — говорит Маслова. — В настоящее время максимальный процент такой надбавки составляет 200% должностного оклада.

На реализацию данных изменений, как говорят в мэрии, в 2020 году из бюджета будут выделены 14,3 млн рублей, большая часть которых приходится на рост зарплат в горсовете Новосибирска из-за изменений в его структуре.

— В аппарате Совета депутатов сокращаются должности главных специалистов, — поясняет Маслова со ссылкой на правовые акты горсовета. — Увеличивается объем работы консультантов управления по правовым и экономическим вопросам.

При этом изменения структуры касаются уровня не только консультантов, но и «высшего командного состава». В настоящее время, по информации горсовета Новосибирска, озвученной председателем комиссии Игорем Атякшевым, на штатной основе работают председатель горсовета и два его заместителя, в то время как нормы федерального законодательства позволяют увеличить это количество до пяти человек — не более 10% от числа депутатов.

Некоторые из депутатов предлагают не торопиться с увеличением штата.

— Смотрите, у нас Николай Тямин выполняет работу, которую раньше выполняли два человека, — говорит депутат Светлана Каверзина. — Он и секретарь, и заместитель председателя горсовета. Получать он при этом будет как один человек. Может, не надо нам еще кого-то брать? Человек в два раза выполняет больше обязанностей, чем выполнял в прошлом созыве.

Более радикален не столько в вопросе изменения штатного расписания, сколько в вопросе увеличения расходов на зарплаты представителям городского руководства коллега Каверзиной по депутатскому корпусу и соратник по коалиции «Новосибирск 2020» Сергей Бойко.

— Какие самые насущные проблемы должен решать городской Совет на сессии? — обратился депутат к зрителям эфира на своем интернет-канале. — Реформа общественного транспорта? Соотношение цены и качества услуг ЖКХ? Нет. Самый актуальный вопрос — это зарплата мэра, спикера и руководителя избиркома. Это самые бедные в городе люди? Мы должны беспокоиться о том, что им нечего есть на 200-300 тысяч в месяц? А через месяц нам расскажут, что бюджет — дефицитный, денег ни на что не хватает. Мы в долгах настолько, что город уже близок к состоянию банкротства. Мы, депутаты Коалиции, будем голосовать против повышения. Я понимаю, если бы предложили подъем зарплаты низовому персоналу мэрии, который получает по 15-20 тысяч рублей.

Напомним, по итогам 2019 года доход председателя горсовета Дмитрия Асанцева составил 3,3 млн рублей (0,2 млн/мес.), мэра Новосибирска Анатолия Локтя — 3,6 млн (0,3 млн/мес.), председателя городской избирательной комиссии Тамары Краткой — 2,9 млн (0,2 млн/мес.).

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