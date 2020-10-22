Регион получит еще 914 млн рублей на выплаты безработным

Новосибирской области планируется дополнительно выделить средства на социальные выплаты безработным гражданам. Соответствующие решения приняты на комиссии Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Комиссией принято решение о выделении Новосибирской области дополнительных 914 млн рублей, — рассказал первый заместитель председателя Государственной Думы Александр Жуков.

Он подчеркнул, что данные средства Новосибирской области выделяются в связи с увеличением количества зарегистрированных безработных.

По данным минэкономразвития области, за 6 месяцев 2020 года среднесписочная численность работников предприятий и организаций Новосибирской области сократилась на 15 тыс человек, по сравнению с 2019 годом — до 919 тыс. При этом численность официально зарегистрированных безработных выросла до 54 тыс человек (14,2 тыс).

— Если учесть, что только 15 тыс человек работодатели официально уволили, можно предположить, что около 25 тыс человек вышли на биржу труда из теневого сектора, в том числе, так называемые самозанятые, — сообщал на внеочередном заседании правительства Новосибирской области министр экономического развития Лев Решетников.

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