Начинающим инвесторам расскажут, как защитить себя от мошенников

28 октября 2020 года жители Новосибирской области смогу задать вопрос по теме инвестиций первому заместителю председателя Банка России Сергею Швецову во время прямого эфира, сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России. Он расскажет о том, что нужно знать начинающему инвестору и как защитить себя от финансовых мошенников. В пресс-службе отметили, что выступление Сергея Швецова приурочено к Международной неделе инвесторов (WIW), которая с 26 октября по 1 ноября одновременно пройдет в почти 100 странах мира. Прямой эфир начнется для жителей Новосибирской области в 15-00 на платформе соцсетей Банка России.

В пресс-службе рассказали, что основной блок мероприятий WIW-2020 носит образовательный характер и доступен каждому жителю страны. Уже с 19 октября и до конца декабря для старшеклассников, студентов, взрослого и пожилого населения на специальной платформе будут проводиться вебинары. Занятия охватывают широкий спектр тем от основ финансовой грамотности до сложных финансовых инструментов. Для слушателей предусмотрены сертификаты. Расписание для каждой категории можно изучить уже сейчас и определить удобное время и дату.

Интерактивный вебинар «Грамотный инвестор — руководство к действию» станет основной темой для взрослого населения и студентов. Курс познакомит с инвестированием как инструментом преумножения финансов, раскроет возможности фондового рынка и его доступность для широкого круга людей, акцентирует внимание на рисках и способах их минимизации. Занятия будут проводиться в прямом эфире с возможностью задать лекторам вопрос.

Помимо вебинаров, WIW-2020 в России включает тематические конференции с участниками рынка. Одна из них — «Территория финансовой безопасности» — пройдет 28 октября и будет посвящена защите прав потребителей финансовых услуг.

Ознакомиться с полным расписанием всех мероприятий WIW-2020 можно на сайте Банка России.

Международная неделя инвесторов (WIW) проходит в России в четвертый раз. На глобальном уровне мероприятие организует Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO), а на территории нашей страны — Банка России. WIW нацелена на финансовое просвещение инвесторов и защиту их прав, а также на повышение финансовой грамотности населения и по другими темам.

В этом году ее основные темы — безопасное инвестирование, борьба с мошенничеством и недобросовестными практиками на финансовом рынке, обеспечение цифровой безопасности, а также принимаемые регуляторами разных стран меры по защите прав и интересов потребителей финансовых услуг.

Фото предоставлено пресс-службой Сибирского ГУ Банка России