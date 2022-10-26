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Гороскоп здоровья на ноябрь 2022 года

  • 26/10/2022, 13:44
Гороскоп 2022 год
Проблемы со здоровьем проще предотвратить, чем потом решать. Некоторым представителям зодиакальных созвездий в этом нужно соблюдать особую осторожность.

Гороскоп здоровья для ОвнаГороскоп здоровья для Овна

Самочувствие у Овнов в этом месяце будет отличным, главное – не злоупотреблять вредными привычками. Находите способы для сброса избыточной энергии и нервного напряжения, которые не повредят здоровью. Если у вас имеются лишние килограммы – больше двигайтесь.

 

Гороскоп для ТельцаГороскоп здоровья для Тельца

Чем больше активности, тем лучше самочувствие, таков девиз этого месяца. Отдавайте приоритет физической деятельности, но не перетруждайтесь, есть риск повредить мышцы. Если есть желание похудеть, сейчас самое время для этого. После сброса лишних килограммов самочувствие улучшится.

 

гороскоп для БлизнецовГороскоп здоровья для Близнецов

Близнецам нужно более ответственно относиться к собственному здоровью – постарайтесь не переедать. Употребление тяжелой пищи легко может привести к появлению признаков гастрита, вызвать проблемы с пищеварительным трактом. Не налегайте на калорийные блюда, чтобы не перегружать желудок. В этом месяце также могут напомнить о себе хронические болезни.

 

гороскоп для РакаГороскоп здоровья для Рака

У Раков наступает особый период, когда нужно беречь себя и свое здоровье. Пришло время перейти на систему правильного питания и забыть о вредных привычках. Немного силы воли и у вас все обязательно получится. Выкраивайте время на занятия спортом, гуляйте на свежем воздухе, пейте больше чистой воды.

 

гороскоп для ЛьваГороскоп здоровья для Льва

Велика вероятность обострения хронических заболеваний. Но если вы будете правильно питаться, не пренебрегать утренней зарядкой и профилактическими визитами в поликлинику, серьезных проблем со здоровьем получится избежать. Выработайте у себя привычку ложиться спать в одно и то же время.

 

гороскоп для ДевыГороскоп здоровья для Девы

Непростое время, в особенности первая половина месяца. Избегайте контактов с острыми предметами, есть риск получить травму. Не лучший период для начала диеты или занятий в спортивном зале – не переоценивайте собственные силы.

 

гороскоп для ВесовГороскоп здоровья для Весов

По возможности переключитесь с физической работы на умственную. А еще вам нужно основательно отдохнуть. Это позволит преодолеть трудности и улучшить самочувствие. Не перегружайте себя делами, то, что может подождать, отложите на потом.

 

гороскоп для СкорпионаГороскоп здоровья для Скорпиона

Работоспособность у Скорпионов в этом месяце оставляет делать лучшего. Это объясняется не очень хорошим физическим самочувствием. Чтобы не усугублять ситуацию избегайте перегрузок на работе. Если проигнорировать этот совет, могут возникнуть проблемы с сердцем.

 

гороскоп для СтрельцаГороскоп здоровья для Стрельца

На здоровье Стрельцам жаловаться не придется, проблемы, если и будут, то незначительные по типу головной боли. Особую осторожность нужно соблюдать тем, кто управляет автомобилем, есть риск пострадать в ДТП.

 

гороскоп для КозерогаГороскоп здоровья для Козерога

По сравнению с прошлым месяцем самочувствие у Козерогов несколько ухудшится. Пейте чаи с травами, налегайте на мед, конечно, если на этот продукт нет аллергии. Откажитесь от курения и употребления спиртных напитков.

 

гороскоп для ВодолеяГороскоп здоровья для Водолея

Увеличивается вероятность подхватить простуду. Чтобы избежать таких проблем, теплее одевайтесь. Не пренебрегайте ношением шарфа, шапки и перчаток. Постарайтесь не переохлаждаться. Берегите себя и свое здоровье. Не контактируйте с теми, кто уже болеет, помните, что вирусы очень быстро передаются.

 

гороскоп для РыбГороскоп здоровья для Рыб

Обычная простуда может затянуться при отсутствии правильного лечения. Заполните свою аптечку лекарствами, которые принимают в подобных случаях. Лицам, перенесшим инфаркты и инсульты нужно соблюдать особую осторожность, не увлекаться вредными привычками. Если заботиться о своем здоровье должным образом, оно не подведет в самый неожиданный момент.

Фото с сайта pixabay.com

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