Аргументы в пользу выбора керамогранита для кухни

Керамогранит для кухонного фартука даст возможность выигрышно преобразить помещение и избежать загрязнения рабочей стены. Этому материалу не страшны температурные перепады, жира и прочие загрязнения легко смываются с его поверхности. К достоинствам керамогранитной плитки можно отнести:

практичность;

эстетичный внешний вид;

минимальное количество швов;

большой ассортимент;

хорошую переносимость влаги и высоких температур.

Широкоформатный керамогранит – лучший выбор для отделки кухни

В большинстве случаев приоритет отдается широкоформатному керамограниту. Большие размеры позволяют избегать многочисленных швов в процессе укладки.

Материал хорошо противостоит повреждениям, его узор трудно повредить. Керамит запекается в ходе производства, поэтому не боится царапин.

Керамогранитные фартуки могут имитировать каменные, мраморные, деревянные поверхности и даже металл. Большой ассортимент плитки дает возможность притворять в жизнь различные дизайнерские задумки.

Материал не впитывает в себя влагу, ему не навредит жар от газовой печки. Он славится своей долговечностью, не выгорает с течением времени и отлично противостоит неблагоприятным внешним воздействиям. Если правильно за ним ухаживать, керамогранит будет служить десятки лет. Стоимость у него выше, чем у обычной плитки, что объясняется более высоким качеством и долговечностью.

За керамогранитной облицовкой просто ухаживать. Загрязнения с ее поверхности удаляют при помощи влажной тряпки и моющего средства. Подобные покрытия отталкивают пыль.

Керамогранитный фартук можно комбинировать с обычной плиткой на полу или дополнить его акцентной стенкой из такого же материала. Производителями в одной цветовой гамме предлагаются разные форматы плит. Если правильно выбрать дизайн, можно поменять интерьер кухни в лучшую сторону.

Капли воды и всевозможные пятна стираются с керамогранитной поверхности обычно губкой. Отделку можно подобрать под любой интерьерный стиль.

Это экологичный материал, содержащий минеральные компоненты, не выделяющий токсины и не впитывающий посторонние запахи. Керамогранитным плитам свойственна высокая плотность, поэтому они не пропускают воду с паром.

Украсить кухню и добиться визуального расширения пространства можно при помощи глянцевой плитки. Кому-то нравятся яркие оттенки, а кому-то более темные. При помощи черного цвета реально подчеркнуть ультрасовременную обстановку.

Ровные плиты без фасок формируют бесшовное покрытие в рабочей области. Это способствует уменьшению количества стыков. Светлые кухонные фартуки хорошо гармонируют с моющимися обоями.

Керамогранит может имитировать различные фактуры. На его основе создают имитацию кирпичной кладки – прекрасный выбор для стиля лофт. Для разбавления темных тонов бытовой техники стоит использовать керамогранит нежного сиреневого оттенка.

Оригинально смотрится имитация мрамора, созданная на основе керамогранитной плитки. Подобное оформление выглядит дорого, его нередко выбирают для классических направлений. Имитация натурального камня, невзирая на комнатные размеры, придает помещению более просторный вид. На таких поверхностях незаметны загрязнения и брызги.

Преимущества использования керамогранита в дизайне кухни очевидны. Он сумеет защитить рабочую поверхность от негативных внешних воздействий. Оригинально оформленный кухонный фартук из керамогранита будет играть акцентную роль в интерьере.