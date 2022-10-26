Mercedes-Benz уходит из России

«Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус» («дочка» немецкой Mercedes-Benz AG) продал свой завод по производству легковых автомобилей Mercedes в Есипово Московской области дилерскому холдингу «Автодом». Об этом сообщают «Ведомости». Концерн оценивал свои активы в РФ в €2 млрд, однако аналитики ссылаются на практику продажи заводов за рубль в нынешних условиях. На площадке, вероятно, начнется выпуск китайских автомобилей. Как пишут «Ведомости», договор о продаже завода был подписан на прошлой неделе.

— Серьезным кандидатом был также [автодилер] «Авилон», — отметил источник газеты.

Mercedes — третий производитель в легковом автопроме, покидающий российский рынок. До этого реализовали свои активы и покинули его Renault и Nissan. Также в стране закрылся завод Toyota. В отчетности за первое полугодие Mercedes сообщал о рисках экспроприации российских активов. Там говорилась, что деятельность в РФ была пересмотрена в соответствии с санкционными ограничениями. Расходы на это оценивались в €709 млн, из которых €658 млн приходилось на сегмент легковых автомобилей.

Завод Mercedes в Есипово был запущен в 2019 году. На открытии лично присутствовал президент России Владимир Путин. Строить производственную площадку начали в 2017 году. Завод рассчитан на выпуск 25–30 тыс. премиальных машин в год. Первой выпущенной моделью стал Mercedes E-klass. Головной компании Mercedes-Benz AG принадлежит 80% завода, совместному предприятию «Даймлер КамАЗ Рус» — 20%.