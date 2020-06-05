Горожанам предлагают пройти опрос о влиянии самоизоляции на социально-экономическое положение

С 5 по 15 июня мэрия города Новосибирска приглашает горожан принять участие в опросе – жителям предлагают ответить на вопросы о том, как период самоизоляции повлиял на их социально-экономическое положение, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Отмечается, что подобный опрос проходил в апреле, тогда в нем приняли участие более 30 тысяч человек.

В анкете – 10 вопросов, ответить на которые можно, пройдя по ссылке на муниципальный портал Новосибирска.

Напомним, в соответствии с постановлением губернатора ограничения, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, продлены в Новосибирске и Новосибирской области до 30 июня. Ограничения распространяются на досуговые заведения, торговые центры и магазины, фитнес-центры, предприятия общественного питания. Во всех работающих предприятиях и организациях города действует масочный режим, ужесточён контроль за его соблюдением в общественном транспорте и магазинах.

По информации управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, среди заболевших коронавирусом (без установленного источника) 78,9 % посещали продовольственные магазины около дома и супермаркеты, 65 % пользовались городским общественным транспортом. Но при этом 75,9 % заболевших сообщили, что не использовали средства индивидуальной защиты.

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