Салоны красоты и ритуальных услуг могут получить до 300 тысяч поддержки из областного бюджета

В Новосибирской области стартовал прием заявок на предоставление субсидий субъектам малого и среднего бизнеса, работающим в сфере бытового обслуживания. Предприниматели могут получить до 300 тысяч рублей в целях возмещения части затрат на осуществление деятельности, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Салоны красоты, организации по оказанию ритуальных услуг, СТО, прачечные давно стали привычными в нашем обиходе. Программы по поддержке таких организаций бытового обслуживания существуют в нашем регионе почти 20 лет. За этот период Правительством Новосибирской области направлено более 140 млн рублей средств регионального бюджета и возвратных средств по ранее выделенным кредитам, оказана финансовая поддержка по 1237 проектам в сфере услуг: на пополнение оборотных средств, приобретение оборудования, организацию пунктов бытового обслуживания, — рассказал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров.

По его словам, в 2020 году конкурс проходит с 9 по 18 июня, заявку можно подать в региональный минпромторг (г. Новосибирск, ул. Кирова, 3, каб. 801) по будням с 10:00 до 12:00 и с 15:00 до 17:00, а также через портал Госуслуг или через МФЦ (центр «Мои документы»). Требования к получателям финансовой поддержки и другие условия доступны на сайте «Малое и среднее предпринимательство Новосибирской области» в разделе «Формы поддержки».

В 2020 году финансирование предоставляется в рамках региональной госпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области» — на ее реализацию выделено 3 млн рублей.

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