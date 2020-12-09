Горсовет еще больше закроют от СМИ

Новые нормы регламента горсовета Новосибирска могут в значительной мере ограничить степень присутствия представителей СМИ при освещении его работы. Первое изменение касается сокращения сроков публикации на сайте горсовета информации о предстоящих сессиях и вопросах повестки дня с 7 до 5 дней. При этом включение новых вопросов в повестку усложняется и для самих депутатов. В частности, как следует из новой редакции регламента, для включения в повестку материалы по вопросу должны быть направлены председателю горсовета не позднее чем за 7 дней до дня заседания сессии. До этого был установлен 10-дневный срок. Кроме того, теперь председатель горсовета сможет включить в проект повестки сессии вопрос, документы по которому отправлены ему позднее 7 дней до дня заседания сессии, если такое решение будет принято на совете председателей комиссий.

— Все изменения обусловлены тем, что практика показывает — мы не успеваем провести комиссии в срок, — говорит председатель горсовета Дмитрий Асанцев. — У нас происходит небольшой сдвиг. Мы иногда выходим за рамки регламента, и это плохо. Здесь нет никаких подводных камней, чтобы сделать кому-то хуже. Мы предлагаем эти изменения, чтобы меньше было каких-то искажений или нарушений регламента. Это просто оптимизация или адаптация регламента к реалиям жизни.

Что касается оповещения СМИ, то даже при 7-дневном сроке в этом плане не все гладко. К примеру, о состоявшихся в середине ноября общественных слушаниях по поводу тогда еще проекта городского бюджета информации не было ни в календарном плане на текущую неделю, размещенном на сайте горсовета, ни в ежедневной рассылке пресс-службы мэрии. В результате и СМИ, и общественники узнавали об этом из собственных источников или постфактум.

Второе изменение регламента касается возможности проведения заседаний комиссий в режиме ВКС. Сейчас это уже практикуется в заксобрании области. В региональном парламенте, кстати, отлаживают эту систему и для подключения представителей СМИ. Ранее журналистам приходилось звонить депутатам, участвовавшим в обсуждении.

В мэрии технические возможности для ВКС пока ограничиваются возможностью подключения только 30 человек. При том что только депутатов горсовета – 50.

Стоит отметить, что последние ограничения для СМИ в горсовете были приняты в 2016 году и касались правил аккредитации журналистов. Согласно этому решению, аккредитация на посещение сессий «на постоянной основе» предполагает предоставление в горсовет пакета документов, а в случае отсутствия таковой редакция обязана направить уведомление на имя председателя горсовета о присутствии своего представителя на предстоящей сессии. Более того, в прошлом созыве озвучивалась инициатива введения дресс-кода для журналистов, однако поддержки большинства депутатов она не получила.

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