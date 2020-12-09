Индустриальный парк «Экран» подтвердил класс А

Индустриальному парку «Экран» (находится под управлением АО «Завод «Экран», актив РАТМ Холдинга) вновь присвоен класс А, согласно «Рейтингу инвестиционной привлекательности особых экономических зон и индустриальных парков», который выпустил в декабре аналитический центр «ЭКСПЕРТ», сообщили в пресс-службе РАТМ Холдинга.

Напомним, класс А объединяет промпарки «эффективные и привлекательные, имеющие ряд ограничений (например, высокую стоимость ресурсов, отсутствие льгот)». «Экран» занял 24 строчку рейтинга, увеличив свой интегральный балл с 28,21 до 31,27 – это значение аналитики выводили на основе оценки 31 параметра, разбитых на шесть групп – «Услуги и менеджмент», «Местоположение», «Стоимость ресурсов», «Налоговые и таможенные льготы», «Работа с резидентами» и «Показатели региона локации». При расчетах составители пользовались открытыми данными.

В пресс-службе уточнили, что, оценивая уровень заполняемости, лучшими признали промпарки, у которых эта характеристика находится в диапазоне 60-90%.

— В настоящее время на «Экране» занято более 90% площадей, причем доля вакантных сократилась, — сообщил заместитель генерального директора АО «Завод «Экран» по развитию и GR Егор Казанцев. — Пандемия и меры, направленные на борьбу с ней в той или иной степени отразились на бизнес-процессах у резидентов, однако ни одно из производств не свернули. В период локдауна в силу объективных причин несколько компаний освободили административные помещения, где уже разместились действующие и новые арендаторы. Если в марте в промпарке осуществляли деятельность 209 предприятий, то сегодня их 205: снижение небольшое, что для нас не критично. Ситуация не вышла за рамки обычной ротации.

География исследования – 46 субъектов Российской Федерации. В список вошли 120 промышленных площадок: количество гринфилдов выросло с 62 до 79, число браунфилдов по сравнению с прошлым годом не изменилось – 36, пять промпарков совмещают признаки обоих типов.

Фото: пресс-служба РАТМ Холдинга