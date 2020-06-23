Горсовет скорректировал условия формирования фракций в будущем созыве

Сегодня горсовет дал старт выборам седьмого созыва, утвердив дату выборов, как и было запланировано, в единый день голосования 13 сентября 2020. Как сообщила председатель горизбиркома Тамара Краткая, избирательная кампания стартует 25 июня, выдвижение кандидатов — с 26-го. Регистрация кандидатов будет проходить до 22 июля в окружных избирательных комиссиях, после чего еще 10 дней уйдут на проверку документов кандидатов.

Дата выборов у депутатов поправок не вызвала, в отличие от нового регламента, по которому предстоит работать им или их преемникам, принятого в двух чтениях. Данные изменения связаны с утверждением «нижней» планки численности депутатских объединений в 5 человек.

Как аргументировала в своем докладе депутат Ирина Путинцева, смешанная система, действующая в данном созыве, предполагала обязательное присутствие депутата-списочника во фракции той партии, от которой он избран. Нынешние изменения, принимаемые после довольно скандального решения об отмене партийных списков и сокращении депутатов с 50 до 40 человек, предполагают принцип добровольчества.

Путинцеву поддержал ее однопартиец, спикер горсовета и руководитель фракции единороссов Дмитрий Асанцев, отвечая на комментарии коллег-противников данного решения.

— Если сейчас не придем к консенсусу, то кто-то может предложить цифру в 10-15 человек, и это решение может быть принято, — заявил Асанцев, намекая, видимо, на преобладающую численность своей фракции. — Более того, так уже работали до того, как количество депутатов увеличилось до 50 человек.

Представители второй по численности фракции — КПРФ — выступать не стали. В отличие от депутатов-«малочисленников». Руководитель объединения ЛДПР Евгений Лебедев предложил снизить «планку» до 2-3 человек. С аналогичным предложением выступила и независимый депутат Наталья Пинус. Еще один депутат — руководитель реготделения «Родины» Виктор Илюхин, работающий в горсовете как беспартийный — усомнился в целесообразности предложенного представителями «Единой России» решения.

— Какая разница, сколько человек во фракции, если депутаты и так большей частью избираются от политических партий? — поинтересовался он.

В ответ начальник управления по правовым и экономическим вопросам горсовета Ольга Кондратенко аргументировала нормами федерального законодательства, они вообще предполагают наличие фракций именно при смешанной системе. При мажоритарной депутаты, являясь субъектами правотворчества, сами могут регулировать данную численность, выступив с соответствующей инициативой. Однако попытки противников изменения регламента внести соответствующие поправки наткнулись на аргументы, что это только еще больше отодвинет формирование фракций на более длительный срок.

— В сентябре пройдет только установочная сессия, фракции еще сформированы не будут, — говорит Дмитрий Асанцев. — Но вы можете предложить решение по увеличению численности.

По информации горсовета, из 50 депутатов текущего созыва в составе фракции «Единая Россия» работает 31 депутат, КПРФ — 11, ЛДПР — 2, «Справедливая Россия» — 1, независимых депутатов — 2.

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