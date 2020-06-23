Мэрии хочет сама выписывать штрафы за парковки

— Начали работать платные парковки в Центральном округе Новосибирска, но составлять протоколы о нарушениях и привлекать к административной ответственности сейчас могут только районные административные комиссии. Будет правильно если будет создана административная комиссия в Новосибирске, так как этот вопрос — формат города, — пояснил на заседании комитета по транспорту регионального парламента запредседателя комитета Валерий Ильенко.

Он выступил законодательной инициативой о внесении корректировок в статью областного закона об административных правонарушениях.

Ильенко подчеркнул, что эта корректировка вносится по обращению мэрии Новосибирска и предложил поддержать ее принятие на ближайшей сессии сразу в двух чтениях. Напомним, это будет последняя сессия регионального парламента шестого созыва. Выборы нового состава депутатов пройдут 13 сентября.

Всего на Красном проспекте предусмотрено девять парковочных зон на 563 машино-места. Стоимость, в зависимости от парковки, варьируется от 50 до 100 рублей в час. Бесплатное время пребывание — 30 минут. За первую неделю платным парковочным пространством воспользовались около 3,5 тысячи автомобилистов. Наиболее востребованными у горожан и гостей города являются парковки в зоне от площади Свердлова до станции метро «Красный проспект».

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