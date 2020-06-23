Номинация для фотожурналистов «Сибирский фотоПРОект»

Специально к 15-летию Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» в проекте дебютировала номинация «Сибирский фотоПРОект», сообщили в Сибирском окружном информационном центре.

Отмечается, что к рассмотрению принимаются материалы и серии материалов (не более 10 фотографий) сибирских фотокорреспондентов, опубликованные за все время существования проекта – с 2006 года. Фотографии будут оцениваться по следующим критериям: содержательность, оригинальность, соответствие выбранной тематике. Награда в премии «Сибирский фотоПРОект» вручается в двух категориях: «Одним кадром», «Сибирь в лицах».

В категории «Одним кадром» победа присуждается за фотоработу или серию фоторабот, посвященных человеку труда и промышленным объектам субъектов Федерации Сибирского федерального округа, демонстрирующим мощь, промышленный и научный потенциал Сибири; деятельности современных предприятий и высокотехнологичных производств, показывающих процесс создания продукции и т.д. Кроме этого, в категорию принимаются фотоработы о городской индустриальной архитектуре. Оценивается достоверность и убедительность, содержание и эмоциональность запечатленного момента, эффект погружения и/или присутствия на месте события у зрителей.

«Сибирь в лицах» – участвуют работы, рассказывающие историю жизни отдельного человека во взаимосвязи с историей его большой и малой Родины. К рассмотрению допускается фотопортрет или серия фотопортретов о жителях Сибири. Также в категорию принимаются материалы, посвященные общественно-значимым событиям, реализуемым на территории Сибирского Федерального округа.

Победа в номинации будет присуждена за материал и серии материалов (не более 10 фотографий) печатных или интернет-СМИ, опубликованные за все время существования проекта – с 2006 года. Работы принимаются до 31 июля 2020 года. Ознакомиться подробнее с условиями и списком номинаций, а также подать заявку можно на сайте проекта sibirpro.ru.

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