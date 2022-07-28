Горы, пещеры, заказники и старинные остроги: как интересно провести отпуск в Сибири

Посмотрите аэропорты рядом с Новосибирском — тут находится Толмачево, куда прибывают самолеты с аэровокзалов практически всех городов России. А мы расскажем, как спланировать отдых в Новосибирской области на любой вкус.

Для любителей гор и пещер

Ландшафт Новосибирской области разнообразен, здесь можно найти места для скалолазания, альпинизма и пеших походов как профи, так и любителям без особой подготовки. По югу Сибири почти на 300 километров растянулся знаменитый Салаирский кряж. Пик региона — гора Пихтовый гребень высотой 495 метров. Кряж продолжают девять Буготакских сопок. Также на эти красоты открывается вид с Улановой горы.

В 140 км от Новосибирска находится одного из самых красивых мест области – Бердские скалы. С 2000 года они признаны региональным памятником природы из-за крутых холмов и речных изгибов а также уникальной растительности. Добраться сюда можно как на машине, так и по реке. В Искитимском районе также расположилась Новососедовская пещера с несколькими подземными залами. Еще одна пещера в 140 км от города — Барсуковская, самая крупная в регионе, именно здесь зимуют крупные колонии летучих мышей. И, конечно, не забывайте про эффектный Шипуновский мраморный карьер в форме амфитеатра.

Ценителям водоемов

Новосибирская область славится большим количеством озер, однако самым популярным у местных жителей является Новосибирское водохранилище на Оби, его также называют Обским морем. Этот искусственный водоем распростерся на 200 км в длину, на его берегах — города и деревни шести районов, включая Новосибирск и Бердск. Для отдыхающих оборудованы пляжи «Звезда», центральный пляж Академгородка и даже дикий нудистский пляж. Еще одно искусственное море, Мраморное, раскинулось в 190 км от города, в Абрашино, окруженное Караканским бором.

Среди озер в Новосибирской области примечательны горько-соленое озеро Карачи с санаторием на его берегу, крупнейшее в Западной Сибири озеро Чаны с базами отдыха, второй по размерам водоем региона озеро Убинское, незамерзающее озеро Горькое у села Новоключи, пресное и глубокое Данилово озеро.

Также здесь будет что посмотреть любителям водопадов. Например, на месте старого угольного карьера образовался Беловский водопад, любимое место дайверов и рыбаков. Другой водопад — на месте плотины у села Карпысак. А по экотропе «Бучило» в 120 км от Новосибирска можно дойти до единственного естественного водопада области.

За уникальной флорой и фауной

Есть уголки, где их концентрация различных видов растений и животных огромна. Например, в ботаническом саду Сибирского отделения РАН в Академгородке: тысяча гектаров заповедных кедрачей и липовых рощ для прогулок, луга, сад бонсай и сад непрерывного цветения. В Заельцовском бору расположен Дендрологический парк, более дикие места можно открыть для себя в Караканском бору.

Около 700 видов животных можно увидеть в Новосибирском зоопарке, особенно много здесь представителей семейств кошачьих и куньих. Морских обитателей можно лицезреть в океанариуме «Дельфиния». А понаблюдать за зверями в дикой природе можно в Кирзинском заказнике. На болотах раскинулась часть Васюганского заповедника, где обитают множество пернатых, северных оленей и соболей. Также для посещения могут быть интересны небольшие заказники Легостаевский, Мануйловский, Талицкий и другие.

В поисках старины и истории

Первые поселения в Новосибирской области возникли десятки тысяч лет назад, у села Мамонтовое найдено даже крупное захоронение мамонтов, где располагалась стоянка людей — Волчья грива. Остатки другого городища Чичабург интересуют исследователей со всего мира. А в окрестностях деревни Венгерово можно увидеть след нескольких эпох благодаря уцелевшим могильникам.

Любителям военной истории будет интересен первый боевой казацкий форпост — Умревинский острог, где реконструирована одна из башен крепости и часовня. Другой маленький деревянный храм со временем вырос в огромный Вознесенский кафедральный собор, как и церковь Александра Невского в Красном яре. Интересны и более современные исторические районы. Например, мемориальный комплекс Железнодорожный мост — один из главных памятников истории Новосибирска. А Музей музыканта Геннадия Заволокина является местом проведения фестиваля «Играй, гармонь».

Конечно, и в самом Новосибирске можно увидеть множество интересных мест и достопримечательностей: от Театра оперы и балета до музеев железнодорожной техники, солнца или счастья. Желаем открыть как можно больше интересного!