Зачем нужно учиться подбирать синонимы?

Задачу писателю, копирайтеру или редактору давно облегчают специальные сервисы — например, на synonym.one есть сервис, который поможет подобрать нужные синонимы к любому слову, избегая банальностей и анахронизмов.
Для того, чтобы красиво писать и тем более использовать такой навык для заработка, необходимо отлично владеть языком. В навык владения языком входит не только идеальная орфография или пунктуация, но и лексика со стилистикой.
Как раз сюда и можно отнести синонимы, которые очень важны для разнообразия текста. В художественных произведениях их используют, чтобы текст был более живым и приятным для восприятия, в коммерческих и информационных — только для улучшения восприятия пользователем. В любом случае, учиться пользоваться синонимами придётся как писателю, так и копирайтеру.
ВАЖНО! Синоним — это слово, аналогичное по смыслу, но совсем отличное по написанию и звучанию. Иногда синоним может быть похож, но это скорее редкость — основным признаком чаще всего является только смысловая схожесть.
Конечно, помнить все синонимы к каждому расхожему слову невозможно, но если автор носитель языка или очень усердно его изучает, необходимый словарный запас на самые распространенные слова у него все же будет. Остаётся решить проблему с непопулярными синонимами.
Если автор художественного произведения хоть и занят сложной работой, но полностью властен над своим произведением, такие сервисы нужны ему только в качестве эпизодической меры.
Совсем другая ситуация у копирайтера, который вынужден следовать жёстким рамкам ТЗ — иногда для соблюдения правил по тошностности и водности текста ему просто необходимо механически, вручную заменять некоторые словесные конструкции.
Преимущества сервиса:
Иногда такой сайт может стать отличным помощником — с ним можно быстро преодолеть несложный участок текста, где никак не получается подобрать друге, не такое частотное слово.
Фото с сайта pixabay.com
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