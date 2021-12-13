Госдума и Минтранс перенесут рассмотрение законопроекта о введении QR-кодов на транспорте

Минтранс РФ решил проработать отдельные положения законопроекта о QR-кодах на поездах дальнего следования и авиарейсах, пишет РБК со ссылкой на ведомство.

По сообщению министерства, оно обсудило законопроект заранее, не дожидаясь завершения официальной процедуры подготовки к его рассмотрению депутатами в первом чтении.

— По итогам совещаний принято совместное решение о дальнейшей проработке проекта закона, — сообщили изданию в Минтрансе.

Отмечается, что о внесении в документ правок с Минтрансом поговорили депутаты профильного комитета Госдумы, эксперты, перевозчики и общественные организации.

Ранее в ходе встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент Владимир Путин потребовал обойтись без «опрометчивых решений», связанных с введением QR-кодов из-за коронавируса, и заявил о «рамочном характере» закона, который «должен быть проработан дополнительно на местах, в регионах».

После этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решения по законопроектам о введении QR-кодов на транспорте и поправках в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» будут приниматься «исходя из ответов на вопросы общества».