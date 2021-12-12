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В Центре по проблемам бездомных животных снова пройдет проверка

  • 12/12/2021, 12:36
Автор:
новости Новосибирска
Депутаты-единороссы недовольны директором центра, а оппозиция предлагает решить вопрос с нормальным софинансированием из областного бюджета.

Крутитесь, как можете

Несмотря на то, что полномочия по безнадзорным животным большей частью закреплены за областной властью, исполнять их, хотя бы финансово, региональные структуры не торопятся. Речь идет о работе Центра по проблемам бездомных животных, на работу которого из областного бюджета в 2021 году была выделена субвенция в размере 4 млн рублей, в то время как в бюджете Новосибирска на эти цели заложенв 34 млн рублей. Мэрия Новосибирска пытается решить задачи, стоящие перед учреждением, за собственный счет. Как сообщил на заседании комиссии горсовета по городскому хозяйству руководитель департамента энергетики и ЖКХ Дмитрий Перязев, в бюджете предусмотрены средства в размере 10 млн рублей на строительство нового приюта для животных.

То есть фактически мы, город, бесплатно исполняем полномочия субъекта федерации по обращению с животными, говорит начальник департамента. Мы нашли у себя в департаменте 10 млн рублей на строительство приюта. Сейчас готовится техзадание на его проектирование. Думаю, в следующем году объявим торги и получим проект.

Одних только городских средств, даже с учетом областной субвенции, по словам и Дмитрия Перязева, и директора центра Светланы Слесаревой, недостаточно. Эти деньги позволяют содержать только две специализированные бригады по отлову животных, в то время как городу, их необходимо минимум четыре. Зарплата специалистов, работающих в данных бригадах, такова, что люди туда идут неохотно, а для привлечения новых сотрудников можно только урезать выплаты уже имеющимся.

На данный момент работают, скажем так, 4,5 человека, сообщает Светлана Слеварева. В этом году было 3,5 штатных единицы. Раньше было 4 бригады, сейчас 2. Люди не хотят идти на такую зарплату и испытывать такие риски при отлове животных.

Стоит отметить, что обращение к области о дополнительном финансировании, по информации руководства муниципалитета, поддерживают и в региональном Следственном управлении. Особенно после нескольких резонансных дел, связанных с нападением животных на людей. Следователи тоже готовят аналогичное обращение к губернатору области.

Но даже при таком скромном финансировании, как отмечают в руководстве муниципалитета, коллективу учреждения удалось за 2 года после смены руководства по ряду позиций продвинуться вперед.

Первое это условия содержания животных, сообщает Дмитрий Перязев. Улучшился рацион кормления. Волонтеры помогают в ремонте помещений и вообще в работе центра. Оборудован ветеринарный кабинет. Продолжено сотрудничество с зоозащитниками. В два раза увеличен показатель вакцинации животных от бешенства, обеспечено их лечение. Улучшилась информационная и просветительская деятельность. Учреждение ведет страницы в соцсетях и активную социальную рекламу.

Что предлагают депутаты горсовета Новосибирска?

«Партия власти» — попрощаться с директором

Сколько еще детей должны покусать собаки на улицах, чтобы 498-ФЗ был доработан?

Сколько еще детей должны покусать собаки на улицах, чтобы 498-ФЗ был доработан?

Впрочем, в работе центра выявились и минусы.

У нас есть акт балансовой комиссии, есть замечания именно по результатам финансово-хозяйственной деятельности, сообщает Дмитрий Перязев. Есть показатели, которые снизились: ухудшилась работа отлова. Если бы мы не заключили договор с центром ОБЖ на отлов, вакцинацию, стерилизацию и выпуск животных в Левобережье Новосибирска, у нас обращений жителей могло быть на порядок больше. У нас около 200 животных прошли по тому договору.

Эти недостатки дали повод некоторым из депутатов инициировать проверку учреждения аудиторами контрольно-счетной палаты. По итогам которой они предложили решить: стоит ли обращаться в область за дополнительным финансированием или нужно разобраться с руководителем центра, контракт с которым истекает в начале марта следующего года.

Основная задача центра это безопасность наших граждан, говорит председатель комиссии по контролю за деятельностью исполнительной власти Андрей Гудовский («Единая Россия»). В СМИ описано, как животные нападают. Сам видел: идет девчонка, а на нее стая собак нападает. Не умаляю тех положительных моментов, о которых говорит Дмитрий Геннадьевич (Перязев. — Ред.), но это все меркнет на фоне того, что задача безопасности не выполняется. Предлагаю: если до 1 марта не увидим качественного изменения ситуации по отлову собак, не увидим, что безопасность людей повысилась, назначать другого руководителя. А после этого обращаться к губернатору и предлагать финансирование 50/50.

Как со своей стороны поясняет директор центра, по статистике нападений на людей, только 1/3 случаев приходится на бездомных животных, остальные связаны с животными, имеющими хозяев.

Гудовского поддерживает еще один депутат-единоросс председатель комиссии по городскому хозяйству Игорь Кудин.

Есть плюсы и минусы, говорит Кудин. Минусы заставляют задуматься. Имею в виду администрирование работы казенного предприятия. Там действует жесткий Бюджетный кодекс, который должен исполняться. Поэтому я переговорил с Геннадием Ивановичем Шилохвостовым (Председатель городской КСП. Ред.), чтобы поставили проверку центра на первый квартал следующего года. Как получим результаты, надо будет принять взвешенное решение, после чего думать об обращении в область. Тем более что мы поставили себе серьезную задачу по строительству приюта.

Оппозиция — усилить учреждение, переставшее быть живодерней

В защиту руководителя центра выступили независимые депутаты. Так, депутат Игорь Украинцев вновь напомнил о достижениях, отметив, что еще несколько лет назад, при предыдущем руководстве, центр был не более чем живодерней. Сейчас, по мнению депутата, сделаны значительные шаги вперед, при том что и городское руководство не всегда своевременно реагирует на проблемы, связанные с животными.

Мы еще помним, когда ЦПДЖ был откровенной живодерней, ничего хорошего не было, говорит Украинцев. Агрессивных животных было больше. Сейчас их меньше. Да, проблемы еще есть. Но плюсов больше, чем минусов. Надо усиливать этот вид деятельности. Другой вопрос, что не даем дополнительных инструментов. Мы год не могли найти участок под приют. Когда надо продать под жилую застройку, находим все очень быстро, даже задним числом. А когда речь про приют для животных годами ищем. Поэтому категоричность я бы просил сменить на конструктивную позицию в отношении структуры, которая необходима городу.

По мнению еще одного независимого депутата Натальи Пинус, необходимо содействие центру в решении уже озвученной проблемы с сотрудниками и их зарплатами.

Бездомные собаки теперь будут бегать по улицам это федеральный закон, заявила в начале своего выступления Пинус, оппонируя Андрею Гудовскому. Далее: я помню, что на последнем обсуждении ЦПДЖ очень конкретно ставилась задача повышать зарплаты сотрудникам. Эта проблема внятно артикулировалась.

Рестроспектива

К городскому приюту для животных накопилось много вопросов

К городскому приюту для животных накопилось много вопросов

Напомним, что директор центра, зоозащитник Светлана Слесарева, заступила на должность в середине ноября 2019 года, сменив прежнего руководителя Андрея Каркавина, к работе которого накопилось немало претензий со стороны общественников-зоозащитников, депутатов, руководства города. Более того, проверка учреждения контрольно-счетной палатой выявила многочисленные нарушения в его финансово-хозяйственной деятельности. Наиболее существенные из них — списание по частям ГСМ, списание техники, транспортных средств, кормов. В ходе проверки были выявлены несоответствие численности работников, факты нецелевого расходования бюджетных средств, отсутствие эффективной системы контроля за их расходованием. Об этом аудиторы КСП сообщали в марте 2019 года депутатам горсовета Новосибирска. 22 октября Каркавин покинул свой пост.

По официальной информации центра, за третий квартал 2021 года изъяты 159 кошек и собак, подобраны 32 трупа павших животных, возвращены владельцам 12 животных, переданы новым владельцам — 59, возвращены на прежнее место обитания 73; оказано информационно-консультационных услуг по вопросам в сфере обращения с собаками и кошками, а также иных обращений 796, из них приняты 600 обращений на изъятие (отлов) безнадзорных животных, вакцинированы животных против бешенства 167, проведена овариогистерэктомия 107 животным (50 кобелей, 49 сук, 2 кота, 6 кошек).

Фото из группы Центра по проблемам бездомных животных Вконтакте

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Рубрики : Общество Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Горсовет власть бездомные животные


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