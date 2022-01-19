Кто из новосибирских сельхозпроизводителей реально развивает мелиорацию на своих землях?

Сельхозпроизводителям Новосибирской области планируется выделить 120 млн рублей, в том числе из средств федерального бюджета (94 млн). Деньги пойдут на поддержку компаний, которые возвращают в оборот земли под пашню и им необходимо развитие оросительных систем для овощных культур и осушительных — для сенозаготовок. Об этом в ходе аграрного комитета Заксобрания доложил глава регионального Минсельхоза Евгений Лещенко. По словам министра, предварительный отбор уже прошло ЗАО «Племзавод Ирмень», по которому сейчас уточняются объемы финансирования. Также в рамках государственной программы по объектам, находящимся в федеральной собственности, предусмотрена реконструкция Чеминской оросительной системы в Новосибирском районе. Общая стоимость реализации — 535 млн рублей. Из них 35 млн — на разработку ПСД и 545 млн — собственно реализация проекта в течение нескольких лет.

— Это реконструкция основной оросительной системы, имеющей практически полный износ насосной станции, с источником орошения в Новосибирском водохранилище, — сообщает Евгений Лещенко. — Также предусмотрена реконструкция Патрушевской осушительной системы на 150 млн рублей из средств федерального бюджета. У нас постоянно происходят разнонаправленные процессы — как ввод, так и вывод пашни из оборота, поскольку у нас периодически возникают проблемные предприятия. Но нам главное, чтобы был положительный баланс между вводом и выводом пашни из оборота. Достигнут он с 2019 года.

В то же время, как выяснилось в ходе обсуждения данного вопроса на заседании комитета, в настоящее время нет актуальных данных о площадях, нуждающихся в мелиоративных системах, количестве уже имеющихся систем, их состоянии и потребности в модернизации или ремонте. В частности, глава Минсельхоза ссылался на данные отчетности, частично представленные предприятиями аграрной сферы, которые, как признается сам министр, вызывают у него сомнения. Дополнивший Лещенко врио директора ФГБУ «Новосибирскмелиоводхоз» Александр Григорьев оперировал статистическими данными по территориям земель, находящихся исключительно в федеральной собственности. При этом сами данные не актуализировались едва ли не с начала 90-х годов прошлого века. И данные, приведенные обоими докладчиками, в ряде мест «не бьются». Так, в этих данных не фигурирует распространенная в ряде районов система «залиманивания» почв (Венгеровский, Куйбышевский). Как поясняют в профильных подразделениях, отследить, кто именно делает залиманивание, непросто, поскольку у земель периодически меняются арендаторы.

— Не стыкуется статистика, — говорит председатель комитета глава совета директоров агрохолдинга «Половинновский элеватор» Денис Субботин. — Существуют 5 хозяйств, способные орошать более 4 тысяч га. При этом, по статистике, в области 37 тысяч га орошаемых земель, получается, что 33 тысяч га — где-то в воздухе. Откуда эти данные? Это неправильно, когда на их основании руководство страны принимает решение о господдержке. Точно так же — по осушаемым землям: из 46 тысяч га мы используем 7 тысяч. Мы тратим государственные деньги. Что было в 1991 году? Сколько мы потеряли? Ярково орошалось, что-то было в Багане, Краснозерке. Даже учитывая состояние лиманов, мы же понимаем состояние дамб, шлюзов и так далее.

О действующих в статистике, но не действующих в реальности системах говорит и депутат, директор ООО «Новосибирская продовольственная корпорация» Александр Тепляков.

— В Венгеровском и Куйбышевском районах практически никогда не возникает вопросов с сенозаготовкой, там естественное орошение существует, — заявляет депутат. — Вы говорите, что там действуют частники. Какие частники? Это ИП или не ИП? Вся статистика, насколько я понимаю, существует с советских времен, и все системы, которые были, сейчас разрушены либо стоят полуразрушенными, но в учете существуют. Кто еще «запланирован» под Чеминскую систему (там тысячи га), ведь, кроме Ярковского, там никто не работал никогда?

По итогам заседания было принято решение поручить профильным подразделениям актуализировать информацию по текущему состоянию мелиоративных систем на территории региона и потребности в них территорий.

По информации Евгения Лещенко, на территории Новосибирской области около 37 тысяч га орошаемой земли. Основная часть находится в удовлетворительном и хорошем состоянии. В основном орошается пашня площадью 33 тысячи га. По другим данным, орошаемая площадь составляет всего около 4 тысяч га. Из них 3/4 орошаемых земель сосредоточены в племзаводе «Ирмень» (74%). Кроме того, орошаемые угодья есть в ЗАО «Студеновское» (Карасукский район), ООО «Леонис», ООО ОПХ «Дары Ордынска» (Ордынский район), ЗАО «Приобское» (Новосибирский район). Большая часть осушаемых угодий (более 20 тысяч га) также находится в удовлетворительном или хорошем состоянии. Используемая площадь осушенных земель — 7,8 тысячи га. Основная площадь осушаемых угодий сосредоточена в Куйбышевском и Венгеровском районах.