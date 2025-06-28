Госдума повысила штрафы за игнорирование требований полиции

Водителям, которые проигнорируют требования инспектора ГИБДД, теперь придется заплатить более высокий штраф. Госдума в третьем чтении утвердила закон, который увеличивает максимальные санкции за такое нарушение с 800 до 10 тысяч рублей.

Поправки внесут в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Согласно новым правилам, за отказ водителя остановить автомобиль по требованию полицейского, сотрудника таможни или транспортного инспектора штраф составит от 7 до 10 тысяч рублей. Если водитель нарушит повторно, его могут лишить прав на срок до полугода и назначить штраф в 10 тысяч рублей.

Кроме того, пересмотрены санкции для водителей грузового и крупногабаритного транспорта. Теперь, если водитель отказывается пройти контроль веса и габаритов, ему грозит штраф до 600 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что с 1 июня в России вступили в силу новые правила для автомобилистов. В силу вошли два важных изменения по ОСАГО.