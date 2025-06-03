С 1 июня в России вступили в силу новые правила для автомобилистов

С 1 июня в России вступили в действие важные изменения, которые касаются всех автолюбителей. Теперь нельзя ездить на зимней шипованной резине в жару, так как она вредит дорожному полотну. Ограничение будет действовать до 31 августа. За это нарушение предусмотрены предупреждение или штраф в 500 рублей, который можно уменьшить на 25% при своевременной оплате. При этом ездить на зимней не шипованной резине («липучках») по-прежнему разрешено.

Водителям напоминают о запрете мойки автомобиля в неположенных местах: вблизи водоемов, рек, около дач. За это могут оштрафовать на сумму от 500 до 4,5 тысяч рублей. Для мойки транспортного средства следует использовать только специализированные пункты.

В некоторых регионах России с наступлением жары ограничивают движение грузовиков по асфальтобетонным дорогам до 22:00. Это сделано для того, чтобы сохранить качество дорожного покрытия. В столице Сибири пока такое решение не принято. Напомним, аномальная жара пришла в город только с 2 июня.

В Новосибирске усилился контроль за парковкой автомобилей. Чаще всего водители нарушают правила парковки на газонах на площади имени профессора Лыщинского. Там пришлось даже установить столбики для ограждения. Также много нарушений фиксируют на улицах Титова и Станиславского. Штрафы приходят не только за парковку на газонах, но и на детских площадках и других озелененных территориях. По данным районных администраций, в этом году с помощью комплекса «ПаркНет-М» составлено более 1500 протоколов (в прошлом году — около 500). Больше всего нарушений зафиксировано в Кировском и Ленинском районах. Сумма взысканных штрафов составила более 500 тысяч рублей в 2024 году и около 700 тысяч с начала 2025 года. Процесс взыскания по ранее выписанным штрафам продолжается.

В июне вступят в силу два важных изменения по ОСАГО. 19 июня обновятся справочники запчастей, которые используются для расчета стоимости ремонта автомобилей. Это повлияет на размеры выплат по полису.

Кроме того, в конце июня стартует экспериментальная рассылка уведомлений водителям без ОСАГО через «Госуслуги» . Автомобилистов предупредят о штрафе за отсутствие страховки. Рассылку планировали запустить с 1 марта, но отложили из-за разногласий между ведомствами. Цель — подготовить водителей к тому, что штрафы за отсутствие ОСАГО будут выписывать с помощью камер, а не только инспекторами ГИБДД. Это должно снизить количество водителей без страховки, отметили в РСА.

Ранее редакция сообщала о том, что ожидает новосибирцев в июне 2025 года. В первый летний месяц банкам запретят звонить через иностранные мессенджеры, а в новосибирских вузах стартует приёмная кампания.