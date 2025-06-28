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Всплеск цен на такси ожидают в Новосибирске вечером в День города

  • 28/06/2025, 19:00
Автор: Юлия Данилова
Всплеск цен на такси ожидают в Новосибирске вечером в День города
Стоимость поездки начнет снижаться после полуночи

В сервисе такси Яндекс Go не исключили, что во второй половине Дня города, который пройдет в Новосибирске 29 июня, спрос на такси вырастет на 20%, по сравнению с обычными днями. В ряде локаций он может подскочить на 40%, в частности, речь идет о площади Ленина и Речном вокзале, где будут проходить основные праздничные мероприятия.

— После завершения массовых мероприятий количество желающих вызвать такси здесь значительно превысит число доступных водителей. В такие моменты автоматически сработает повышающий коэффициент, который временно увеличит стоимость поездок, а также время подачи такси, — предупредили в сервисе.

В компании отмечают, что после 24:00 спрос, а значит и цены на поездки начнут падать. Ранее участники рынка рассказывали Infopro54, что более 90% таксистов в Новосибирске работают через приложение «Яндекс». По данным 2ГИС, услуги такси в городе предлагают 78 компаний. Среди них «Лидер», «Везет», «Ситимобил», «Классик» и т.д.

Напомним, в ночь с 29 на 30 июня время работы метрополитена Новосибирска будет продлено до 1:00. Однако, если МВД примет решение о перекрытии дорог, метро «Речной вокзал» закроют с 21:00 до 23:00.

Кроме того, для участников праздничных мероприятий введены дополнительные электрички, чтобы они могли добраться домой.

Стоит отметить, что в День города в Новосибирске ожидают дожди и грозы.

Ранее редакция сообщала о том, что в День города в Новосибирске пройдут фестиваль электронной музыки и рок-концерт

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Общество Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : такси день города


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