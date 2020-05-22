Госдума приняла новый пакет мер по поддержке граждан и бизнеа

Увеличение детского пособия для неработающих

По предложению президента РФ Владимира Путина с 1 июня минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком в возрасте до полутора лет для неработающих граждан увеличится до 6 752 рублей. Пособие получат неработающие граждане, в том числе студенты. До принятия закона эта выплата составляла 3 375 рублей в месяц.

Поддержка работников соцучреждений

Доплаты работникам социальных учреждений за период с 15 апреля по 15 июня будут освобождены от НДФЛ. Первые выплаты должны быть осуществлены уже в июне. Размер доплат был ранее определен Президентом РФ: врачам, которые работают в социальных учреждениях, установить доплату в 40 тыс. рублей за двухнедельную смену и в 60 тыс. рублей, если они непосредственно помогали больным, зараженным коронавирусом. Для социальных и педагогических работников, среднего медицинского и административного персонала доплата составит 25 тыс. рублей, а если они работают с зараженными — 35 тыс. рублей. Для младшего персонала — 15 и 20 тыс. рублей, для технического — 10 и 15 тыс. рублей.

Поддержка арендаторов

Малые и средние компании, работающие в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от коронавируса, получат право досрочно расторгать договоры аренды до 1 октября 2020 года без возмещения убытков в виде упущенной выгоды. При этом обеспечительный платеж останется у арендодателя. Кроме того, такое расторжение возможно, если арендатор обратился к арендодателю с предложением о снижении арендной платы, и ему в этом было отказано.

Поддержка самозанятых

Самозанятые граждане смогут использовать полученный ими по поручению Президента РФ налоговый капитал в размере 1 МРОТ (12 130 рублей) как для уплаты новых налогов, так и для погашения задолженности по ним. Капитал можно будет использовать и в 2021 году, если предприниматель не успеет потратить его в течение текущего года.

Поддержка ИП

Снизятся налоговые издержки для организаций и индивидуальных предпринимателей, которые безвозмездно помогают организациям, ИП и социально ориентированным НКО в борьбе с коронавирусом. Их затраты на приобретение имущества для предотвращения распространения, а также диагностики и лечения инфекции будут отнесены к расходам, связанным с производством.

Речь идет об имуществе, безвозмездно переданном медорганизациям, органам госвласти и местного самоуправления, а также государственным и муниципальным учреждениям, государственным и муниципальным унитарным предприятиям. В составе налогооблагаемых доходов не будет учитываться списание задолженности по кредитам, взятым на поддержку занятости, и начисленных по ним процентов.

Кроме того, для ИП — не работодателей, осуществляющих деятельность в наиболее пострадавших сферах, будут установлены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере за расчетный период 2020 года — 20 318 рублей.

Поддержка МСП

Субъекты малого и среднего предпринимательства получат право на отсрочку выкупных платежей на срок от шести месяцев до одного года, в случае приобретения арендуемого государственного или муниципального имущества. Ранее было принято решение дать возможность МСП приобретать муниципальное и государственное имущество.

Также субъекты МСП смогут уплачивать штраф в течение 180 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. При этом это не касается штрафов, связанных с нарушением антикоронавирусных мер.

Поддержка социально ориентированных НКО

Субъекты малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей и социально ориентированные НКО будут освобождены от уплаты налогов и страховых взносов, начисленных во втором квартале 2020 года.

Поддержка туристов

Правительство получит право уменьшать размер ежегодного взноса туроператора в фонд персональной ответственности, устанавливать особенности отмены либо переноса бронирования места в гостинице, а также временно приостанавливать обязательства туроператоров по возврату туристам уплаченных денежных сумм.

Туркомпании смогут вместо денег за отмененные из‑за коронавируса поездки выдавать клиентам ваучеры на равноценные путешествия в будущем. Речь идет о договорах, заключенных до 31 марта 2020 года. Порядок их выдачи определит Правительство РФ. Правительство также будет вправе устанавливать особенности изменения и расторжения договора перевозки пассажира, возврата платы за проезд и провоз багажа при ЧС и введении режима повышенной готовности.

Развитие телемедицины

Правительство наделяется полномочием по установлению особенностей оказания медицинской помощи, в том числе с применением телемедицинских технологий, в условиях чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Увеличение производства антисептиков

В случаях и порядке, установленных Правительством, изъятые или конфискованные этиловый спирт и спиртосодержащая продукция, явившиеся предметом административного правонарушения, могут быть направлены на переработку и дальнейшее использование для производства дезинфицирующих средств.

Возможность переноса экзаменов

Правительство наделяется правом менять условия и особенности итоговой аттестации школьников и приема в вузы. При этом предусматривается, что к числу таких особенностей будет отнесена возможность признания результатов промежуточной аттестации в качестве результатов государственной итоговой аттестации обучающихся, заканчивающих освоение образовательных программ основного общего и среднего общего образования.

Упрощение проведения общих собраний жильцов

Предусматривается возможность установления особенностей проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в форме очного голосования и очно-заочного голосования, в том числе в целях исключения физического контакта между гражданами.

Материал и фото с сайта Государственной думы