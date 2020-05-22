Новосибирская область возглавила Топ-5 самых больших квартир в новостройках округа

Эксперты Циан изучили рынок строящегося жилья Сибирского федерального округа и составили рейтинг регионов СФО по максимальной площади квартир в новостройках, сообщили в пресс-службе компании. В рейтинге приняли участие исключительно новостройки, находящиеся в стадии строительства — объекты с оформленным разрешением на ввод в эксплуатацию не учитывались. Во многих регионах СФО максимум в строящихся домах колеблется вокруг отметки в 100 «квадратов». При этом ровно в половине субъектов показатель превышает 150 кв. м. Это Омская область, Алтайский край, Красноярский край, Иркутская и Новосибирская области.

Открывает топ-5 регионов Сибирского федерального округа с самыми большими квартирами в строящихся домах Омская область. Этот субъект едва преодолевает порог отсечки, установленный на уровне 150 «квадратов»: максимум здесь достигает 152,43 кв. м. Показатель зафиксирован в жилом комплексе «Новый Пионер». Проект расположен в центре Омска, его ввод в эксплуатацию запланирован на вторую половину 2020 года. Приобрести данный лот можно за 20,58 млн рублей, что является одним из самых больших ценников в рейтинге.

На четвертой строчке располагается Алтайский край, достигший отметки в 163 кв. м. Самая большая квартира в строящихся домах этого региона экспонируется в составе жилого комплекса «Маяковский». Она оценивается в 9,83 млн рублей. Проект возводится в центральной части Барнаула — на Проспекте Ленина рядом с парком Зеленый Сквер. Эта новостройка имеет самые отдаленные сроки сдачи в эксплуатацию в первой пятерке — разрешение на ввод планируется получать не ранее, чем через год.

Самый большой лот в строящихся домах Красноярского края, напротив, вот-вот получит разрешение на ввод в эксплуатацию. Речь идеи о жилом комплексе Green Park. В составе этой новостройки реализуется пентхаус площадью 205,7 кв. м. Он занимает половину последнего 18-го этажа. За счет расположения на границе лесопарковой зоны из окон и с небольшой террасы открываются виды на зелень. Стоимость лота — 10,22 млн рублей.

«Серебро» получает Иркутская область благодаря квартире площадью 222,51 кв. м. Причем это единственный регион в пятерке, где наиболее просторный лот расположен за пределами административного центра: жилой комплекс «V квартал» возводится в городе Шелехов примерно в 15 км от центра Иркутска. Самая большая квартира находится на втором этаже, в ее состав входит внушительных размеров терраса площадью свыше 100 «квадратов». Также стоит отметить, что это самый доступный объект в топ-5, который обойдется покупателю в 6,32 млн рублей.

Безоговорочным лидером становится Новосибирская область, где максимальная отметка в строящихся домах вплотную приближается к тремстам «квадратам». Квартира площадью 270,6 кв. м продается в Эко-квартале Flora&Fauna в Заельцовском районе Новосибирска. Дом уже почти готов, он ожидает получения разрешения на ввод в эксплуатацию. Данный лот также является и самым дорогим в топ-5: он оценивается в 32 млн рублей.

Фото: с сайта ЦИАН