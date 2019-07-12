У Главгосэкспертизы остаются «спортивные» вопросы

У специалистов Главгосэкспертизы остаются почти 50 вопросов и замечаний к проекту станции метро «Спортивная» в Новосибирске. Такие данные были озвучены на выездном совещании штаба по строительству объектов инфраструктуры будущей ледовой арены.
— У нас заключен договор на повторную экспертизу, — сообщил в докладе инженер по строительству МУП УЗСПТС Евгений Малыгин. — На первом этапе экспертизы было 260 замечаний, 233 из которых успели снять.
По словам специалиста, первопричина столь пристального внимания к «Спортивной» со стороны Главгосэкспертизы — уникальность проекта.
Представители заказчика намерены до середины августа устранить все имеющиеся замечания, чтобы 19 августа получить положительное заключение и приступать к конкурсным процедурам по определению подрядчика.
Несмотря на то, что заключение экспертизы ожидается только через месяц, городские власти уже планируют в сентябре приступить к строительным работам на объекте. Об этом по итогам совещания объявил мэр города Анатолий Локоть, ранее поручивший представителям профильных подразделений ежедневно мониторить, как снимаются вопросы к документации.
— 15 августа я наметил следующее совещание с отчетами, конкретными цифрами и датами, чтобы в сентябре выйти на физическое исполнение всех работ, касающихся строительства и развязки, и непосредственно станции метро «Спортивная», — сообщил глава города во время пресс-подхода по итогам совещания.
Сейчас уже идут работы по подготовке строительной площадки новой станции метрополитена.
По информации предприятия, в настоящий момент уже выполнены работы по подготовке строительной площадки на 14 млн рублей. Всего на эти цели планируется направить 55,2 млн рублей.
Помимо станции «Спортивная» в компетенцию муниципалитета в рамках реализации проекта строительства ледовой арены входит дорога с площади Лыщинского, пешеходные переходы, наземные конструкции, дорога с Октябрьского моста.
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