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У Главгосэкспертизы остаются «спортивные» вопросы

При этом городское руководство фактически объявило дату начала работ по строительству новой станции метро в Новосибирске.
  • 12/07/2019, 20:15
Автор: Евгения Серёгина
У Главгосэкспертизы остаются «спортивные» вопросы
«Станция уникальная, поэтому эксперты очень пристально и внимательно изучают проект со всех сторон.»

У специалистов Главгосэкспертизы остаются почти 50 вопросов и замечаний к проекту станции метро «Спортивная» в Новосибирске. Такие данные были озвучены на выездном совещании штаба по строительству объектов инфраструктуры будущей ледовой арены.

 У нас заключен договор на повторную экспертизу,  сообщил в докладе инженер по строительству МУП УЗСПТС Евгений Малыгин.  На первом этапе экспертизы было 260 замечаний, 233 из которых успели снять.

По словам специалиста, первопричина столь пристального внимания к «Спортивной» со стороны Главгосэкспертизы — уникальность проекта.

Проект станции «Спортивная» получил отрицательное заключение Главгосэкспертизы

 Эксперты пристально и внимательно изучают проект со всех сторон, — говорит Малыгин.  У них подобных прецедентов не было, как, впрочем, и у нас. Уникальность станции заключается в том, что существующую холодную эстакаду метро мы обстраиваем теплой станцией. Это была загадка, которую мы разрешили, сделали дополнительные утепленные перегородки с дверями, открывающимися синхронно с поездом. Уникальность станции еще и в том, что она строится без остановки движения метро.

Представители заказчика намерены до середины августа устранить все имеющиеся замечания, чтобы 19 августа получить положительное заключение и приступать к конкурсным процедурам по определению подрядчика.

Несмотря на то, что заключение экспертизы ожидается только через месяц, городские власти уже планируют в сентябре приступить к строительным работам на объекте. Об этом по итогам совещания объявил мэр города Анатолий Локоть, ранее поручивший представителям профильных подразделений ежедневно мониторить, как снимаются вопросы к документации.

 15 августа я наметил следующее совещание с отчетами, конкретными цифрами и датами, чтобы в сентябре выйти на физическое исполнение всех работ, касающихся строительства и развязки, и непосредственно станции метро «Спортивная»,  сообщил глава города во время пресс-подхода по итогам совещания.

Сейчас уже идут работы по подготовке строительной площадки новой станции метрополитена.

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 Снесены земляные ограждения вдоль коллектора,  сообщают в МУП УЗСПТС (Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений. — Ред.).  Выполнены работы по срезу грунта на территории. Произведен снос существующих строений, попавших в зону стройки станции «Спортивная». Сейчас ведется установка ограждения, насыпка песков до отметки прокладки сети, попадающей в зону отсыпки.

По информации предприятия, в настоящий момент уже выполнены работы по подготовке строительной площадки на 14 млн рублей. Всего на эти цели планируется направить 55,2 млн рублей.

Помимо станции «Спортивная» в компетенцию муниципалитета в рамках реализации проекта строительства ледовой арены входит дорога с площади Лыщинского, пешеходные переходы, наземные конструкции, дорога с Октябрьского моста.

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