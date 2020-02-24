Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала

Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении поправки, направленные на расширение программы материнского капитала, сообщили в пресс-службе Госдумы РФ.

Размер материнского капитала будет увеличен. Если первый ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2020 года — 466 617 рублей. При рождении в такой семье второго ребенка маткапитал увеличится на 150 тыс. рублей и составит в общей сумме 616 617 рублей. Если второй ребенок или последующие дети родились начиная с 2020 года — 616 617 рублей. Если второй или последующие дети родились до 31 декабря 2019 года — 466 617 рублей.

Отмечается, что претендовать на получение средств на первенца сможет также отец — если он является единственным усыновителем ребенка.

Получить маткапитал станет быстрее.

— ПФР примет решение о выдаче сертификата в течение пяти рабочих дней вместо пятнадцати. Если Пенсионному фонду потребуется уточнить какие‑то сведения, то этот срок может быть продлен до 15 дней (раньше – месяц). Уже через один рабочий день решение станет известно получателю маткапитала. Раньше на это уходило до пяти дней, — говорится в сообщении пресс-службы.

Заявление о распоряжении маткапиталом рассмотрят не в течение месяца, как раньше, а десяти рабочих дней с даты приема заявления со всеми необходимыми документами. Если понадобятся дополнительные сведения или документы, то Пенсионный фонд примет решение в течение 20 рабочих дней.

Кроме того, получить маткапитал станет проще

— Семьям не нужно будет собирать пакет документов на получение госуслуги, в том числе подтверждать место своего жительства. Пенсионный фонд будет сам выяснять всю необходимую информацию из государственных информационных систем, в том числе из государственной информационной системы Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), — отметили в Госдуме.

Срок действия программы материнского капитала продлевается на пять лет, до 31 декабря 2026 года. Качественное изменение процессов для граждан будет происходить с момента принятия законопроекта и полностью завершится до окончания 2020 года.

Поправки расширяют возможности использования средств маткапитала.

— Вложить выделенные государством деньги можно будет в строительство или реконструкцию жилого дома на садовом участке. До этого на средства маткапитала можно построить дом только на земле, предназначенной для индивидуального жилищного строительства, — уточнили в пресс-службе.

Напомним, на реализацию закона о расширении материнского капитала из бюджета выделено около 2 триллионов рублей.

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