В Новосибирске возбуждено уголовное дело о взятках сотрудниками станции «Новосибирск-Главный»

Отделом по расследованию особо важных дел Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело в отношении маневрового диспетчера железнодорожной станции «Новосибирск-Главный» Западно-Сибирской дирекции управления движением» и еще ряда работников этой же станции по факту получения ими взяток в крупном размере (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщили в пресс-службе СК России по Новосибирской области.

По предварительным данным подозреваемый, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с другими маневровыми диспетчерами указанной станции, договорился с представителями коммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность по продаже продуктов питания на железнодорожных платформах станции, о получении от них взяток, за организацию подачи пассажирских поездов дальнего следования именно на те платформы, на которых расположены их торговые точки, для увеличения коммерческой прибыли, за счет большего пассажиропотока.

— В период с 2014-2020 г., подозреваемый совместно с другими маневровыми диспетчерами станции на систематической основе получали от представителей коммерческих организаций взятки в виде денег. Предварительный размер взятки за указанные годы составил более 3 000 000 рублей, — говорится в сообщении.

Отмечается, что преступные действия маневровых диспетчеров были пресечены сотрудниками УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Все подозреваемые задержаны. Следователями в настоящее время решается вопрос избрания им меры пресечения. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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