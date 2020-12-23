Госдума приняла закон о санкциях за цензуру против российских СМИ

Госдума в третьем чтении приняла законопроект о санкциях против сайтов, которые нарушают право россиян на свободу массовой информации и «дискриминируют» российские СМИ, сообщается на сайте парламента.

В Госдуме пояснили, что санкции будут грозить за ограничение доступа к информации по признакам национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения и т. д., «а равно установления владельцем информационного ресурса иных ограничений, нарушающих право граждан Российской Федерации свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом».

Отмечается, что на первом этапе будет вынесено предупреждение. Если интернет-платформа не исправит нарушение в обозначенные сроки, Роскомнадзор по согласованию с МИД, поскольку речь зачастую идет о зарубежных юрлицах, обратится в Генпрокуратуру. Ведомство будет вправе принять решение о частичной блокировке того или иного ресурса или о замедлении его трафика. И крайняя мера — полная блокировка на территории России.

Актуальность принятия законопроекта обусловлена многочисленными фактами необоснованного ограничения доступа граждан Российской Федерации к информации российских СМИ со стороны отдельных Интернет-ресурсов, в том числе зарегистрированных за пределами Российской Федерации.

— Так, с апреля 2020 года уполномоченные органы Российской Федерации фиксируют поступление жалоб от редакций средств массовой информации о фактах цензурирования их аккаунтов со стороны иностранных Интернет- площадок Twitter, Facebook и Youtube. Цензуре подверглись такие средства массовой информации как Russia Today, РИА Новости, Крым 24. Всего зафиксировано порядка 20 фактов дискриминации, — говорится в пояснительной записке.

Фото: pixabay.com, автор- LoboStudioHamburg