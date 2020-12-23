В субботу температура воздуха в Новосибирске опустится до -39 градусов

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», ночью и днем 24 декабря на территории города Новосибирска сохраняются неблагоприятные метеоусловия: снег, поземка, ухудшение видимости при осадках до 1-2 км, местами до 500 м и менее, на дорогах – снежные заносы, гололедица, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

24 декабря: температура ночью -10..-12°С, днем -5..-7°С, ветер западный, ночью 8-13 м/с, днем 6-11 м/с. Ночью снег, поземка, днем местами умеренный снег. На дорогах – гололедица, снежные заносы.

25 декабря: температура ночью -23..-25°С, днем -21..-23°С с понижением в течение дня до -28..-30°С, ветер западный с переходом на северный, 5-10 м/с. Ночью небольшой, местами умеренный снег.

26 декабря: температура ночью -33..-35°С, местами -37..-39°С, днем -33..-35°С, местами -37..-39°С, ветер северный 2-7 м/с. Без осадков.

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