Вклад для пенсионеров под 5,25% годовых

Вклад можно оформить на один или полтора года (367 или 540 дней). В течение этого периода с него нельзя будет снимать денежные средства. Его пополнение также не предусмотрено. Минимальная сумма для открытия вклада составляет 50 тысяч рублей. Проценты выплачиваются ежемесячно и по истечении срока вклада на счет «Пенсионная карта». Храня на вкладе «Любимый» 250 тысяч рублей в течение 1,5 лет, вы заработаете около 20 тысяч рублей. Оформить вклад можно в любом офисе Банка «Левобережный» (ПАО).

Клиенты, не являющиеся пенсионерами, могут открыть вклад «Любимый» по ставке 5% годовых. Доход зачисляется на банковский счет. Помимо офисов, вклад можно оформить самостоятельно – в интернет-банке Faktura.ru, мобильном приложении BL-online. Срок, сумма, возможность снятия/пополнения, условия выплаты процентов аналогичны вкладу для пенсионеров.

Если вы планируете хранить сбережения полгода (181 день), то вы можете открыть сезонный вклад «Снежинка» со ставкой 5% годовых.

Ознакомиться со всеми вкладами и посчитать сумму, которую вы заработаете, можно на сайте банка. Также консультацию предоставляют специалисты в офисах и по телефону 8-800-3333-555.

Фото: пресс-служба банка