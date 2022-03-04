Госдума приняла закон, позволяющий оперативно повышать пенсии

Принятый закон позволит кабинету министров России принимать решения об установлении размеров социальной доплаты к пенсии. Речь идет о законе «О государственной социальной помощи». Также правительство России сможет самостоятельно принимать решения о дополнительной индексации социальных пенсий и в части «увеличения стоимости одного пенсионного коэффициента и индексации размера фиксированной выплаты к страховой пенсии».

— Правительство будет вправе в текущем году устанавливать и особенности правового регулирования в сфере оказания государственной социальной помощи, социальной защиты (поддержки) населения, а также предоставления в рамках такой помощи социальных услуг, иных социальных гарантий и выплат для отдельных категорий граждан, — приводит РИА Новости информацию о новом законе.

Ранее в Госдуме приняли закон о лишении свободы за фейки про Вооруженные силы РФ и призывы к санкциям против России. Законом предусматривается наказание за публичное распространение заведомо ложной информации, за распространение заведомо ложной информации про ВС России, созданной должностными лицами, а также за заведомо ложные сфабрикованные сообщения, повлекшие тяжкие последствия, и за пропаганду санкционной политики иностранных государств против России.