С начала года ТУАД начислил подрядчикам уже 2 млн штрафов

За два месяца 2022 года с подрядных организаций Новосибирской области взыскано 1,5 млн. рублей. Всего начислено 2 млн рублей пени и штрафов, сообщила пресс-служба Территориального управления автомобильных дорог (ТУАД). Из них за содержание — 643 тыс. руб.; ремонт — 343 тыс.руб.; капитальный ремонт — 174 тыс. руб.; строительство — 464 тыс. руб.; безопасность — 379 тыс. руб.

За 2021 год подрядным организациям Новосибирской области было начислено 104 миллиона рублей пени и штрафов.

— 47,08 млн. рублей начислено подрядным организациям, занятым в ремонте и капитальном ремонте дорог; 20,74 млн. рублей — осуществляющим строительство и реконструкцию объектов; 26,36 млн. рублей — содержание и 10 млн. рублей — прочие виды работ, — уточняют в ТУАДе. — Сюда вошли проектные организации и организации, реализующие мероприятия в сфере безопасности дорожного движения на территории Новосибирской области. Основные причины всех санкций — нарушение сроков и качества работ.

Удержано с подрядных организаций 91,2 млн. рублей. Остальные штрафы подрядные организации оспаривают в судах. Удержанные средства перераспределяются в доход дорожного фонда, а затем направляются на объекты, невошедшие в программу ремонта.

Начисленные штрафы приходятся на компании ООО «СИБКОМ», ООО «КМС-Строймонтаж», ООО СК Монолит, ООО «СоюзДорСтрой», ООО СК МАГИСТРАЛЬ, ООО «СтройСити», ООО «Новострой», ОАО «Новосибирскагропромдорстрой», АО «Новосибирскавтодор».

ТУАД работает с каждым подрядчиком индивидуально, контролирует выполнение работ и соблюдение сроков.