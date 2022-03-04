Новосибирским школам рекомендовано усилить меры безопасности

— Администрациям образовательных организаций рекомендовано обеспечить реализацию мероприятий, направленных на усиление антитеррористической защищённости во вверенных учреждениях, а также прилегающих к ним территориях и местах массового пребывания людей, — отметил заместитель министра образования Новосибирской области Юрий Савостьянов

В условиях резких изменений погоды, обильных снегопадов и значительного потепления температуры наружного воздуха, вплоть до плюсовых значений, велика возможность неконтролируемого схода снежных масс с кровель и козырьков зданий. В этой связи администрациям школ региона рекомендовано усилить меры по обеспечению безопасности работников и обучающихся в образовательных организациях и недопущению неконтролируемого схода снежных масс с кровель и козырьков, провести инструктажи с обучающимися и работниками о безопасном поведении на улице и вблизи зданий, огородить сигнальными лентами (или другими ограждениями) места возможного схода снега до их очистки, и собственно очистить кровли от снега, наледи и сосулек.

Министерством образования Новосибирской области ход работ по очистке кровель взят на контроль.