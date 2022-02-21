Госдума рассмотрит новые меры господдержки, направленные на обеспечение жильем семей с детьми

В Госдуму внесен проект (№70720-8) федерального закона «О поэтапном погашении обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) в отношении семей, имеющих детей, и о внесении изменений в Федеральный закон…».

В соответствии с документом, на оказание государственной поддержки может рассчитывать гражданин РФ – мать или отец, у которых в период с 01.01.2021 родились первый, второй или третий ребенок, и которые являются заемщиками по ипотечному жилищному кредиту (займу).

Максимальная сумма мер господдержки составляет 1,8 млн. рублей и возможна в отношении только одного ипотечного жилищного кредита путем полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) гражданина в размере его задолженности.

Предусматривается следующий порядок предоставления поддержки:

500 тыс. руб. при рождении первого ребенка;

600 тыс. руб. при рождении второго ребенка;

700 тыс. руб. при рождении третьего ребенка.

Погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) осуществляется в случае, если гражданином до 01.01.2027 заключен кредитный договор (договор займа), целью которого является:

приобретение жилого помещения, в том числе объекта индивидуального жилищного строительства (ИЖС), или земельного участка, предоставленного для ИЖС, либо приобретение жилого помещения по договору участия в долевом строительстве;

строительство на территории РФ объекта ИЖС;

приобретение по договору купли-продажи объекта ИЖС, строительство которого не завершено;

приобретение доли (долей) в праве общей собственности на объект недвижимости, при условии, что в результате приобретения такой доли (долей) объект недвижимости поступает в собственность гражданина, либо в общую собственность супругов;

уплата (внесение) паевого взноса члена жилищно-строительного кооператива;

приобретение жилого помещения в рамках программ и (или) мероприятий, реализуемых в соответствии с законами субъектов РФ.

Реализацию мер государственной поддержки будет осуществлять госкорпорация ДОМ.РФ, а порядок реализации данных мер, включающий в себя порядок обращения граждан за их предоставлением, а также перечень документов, необходимых для реализации мер государственной поддержки, будет определятся Правительством РФ.