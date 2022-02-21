Госдума рассмотрит новые меры господдержки, направленные на обеспечение жильем семей с детьми

В Госдуму внесен проект (№70720-8) федерального закона «О поэтапном погашении обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) в отношении семей, имеющих детей, и о внесении изменений в Федеральный закон…».
В соответствии с документом, на оказание государственной поддержки может рассчитывать гражданин РФ – мать или отец, у которых в период с 01.01.2021 родились первый, второй или третий ребенок, и которые являются заемщиками по ипотечному жилищному кредиту (займу).
Максимальная сумма мер господдержки составляет 1,8 млн. рублей и возможна в отношении только одного ипотечного жилищного кредита путем полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) гражданина в размере его задолженности.
Предусматривается следующий порядок предоставления поддержки:
Погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) осуществляется в случае, если гражданином до 01.01.2027 заключен кредитный договор (договор займа), целью которого является:
Реализацию мер государственной поддержки будет осуществлять госкорпорация ДОМ.РФ, а порядок реализации данных мер, включающий в себя порядок обращения граждан за их предоставлением, а также перечень документов, необходимых для реализации мер государственной поддержки, будет определятся Правительством РФ.
Фото: pixabay.com — JetraTull
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