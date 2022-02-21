Область рискует завалить программу модернизации первичного звена здравоохранения

Губернатор области Андрей Травников раскритиковал работу чиновников профильных министерств, ответственных за реализацию на территории региона программы модернизации первичного звена здравоохранения, призвав их и глав муниципалитетов поменять отношение к программе на более ответственное. В противном случае, следует из выступления губернатора, мероприятия программы, связанные со строительством новых медучреждений в населенных пунктах, могут, как и в прошлом году, оказаться под угрозой срыва.

— В прошлом году мы впервые не выполнили наши планы по строительству ФАПов, — заявил губернатор, обращаясь к чиновникам. — Всех призываю поменять отношение к программе модернизации первичного звена. Это в первую очередь касается Министерства здравоохранения. Это касается и глав муниципалитетов в части своевременной подготовки, выбора оптимальных земельных участков, оказания содействия в допуске к сетям. И, конечно, обращаюсь к Минстрою Новосибирской области и управлению капитального строительства: каждый объект сопровождать, вести, не допускать появления недобросовестных подрядчиков. Просьба, коллеги: осознать важность и масштаб этой программы и с сегодняшнего дня поменять отношение к ее реализации.

В 2022 году, как следует из доклада главы областного Минздрава Константина Хальзова, программой предусмотрены строительство и реконструкция амбулаторий в Верх-Туле, Кудряшовском, Мичуринском, Мочище, Тулинском, Ново-Луговом, Садовом, поликлиники в Краснообске, Барабинске, Довольном, Криводановке, поликлинические отделения в поселке Восход, микрорайонах «Дивногорский», «Новомарусино», городе Оби, реконструкция объектов здравоохранения в Чулыме, Колывани, Краснозерском, капитальный ремонт объектов здравоохранения в Красном Яре, Марусине, Андреевке, Прокудском, станции Лесная Поляна, строительство ФАПов в Чемском, Осинцеве, Верх-Алеусе, Березовке, Ленинском и ряде других населенных пунктах. Одновременно предполагается насыщение новых медучреждений оборудованием и укомплектованность транспортом для доставки на лечение пациентов, медработников на дом к пациентам, а также перевозки биоматериалов для анализов.

— Учитывая, что 2021 год был начальным в программе, основные средства пошли на приобретение медицинского оборудования, — сообщает Константин Хальзов. — Параллельно занимались работой по проектированию и подготовке необходимой документации. Основное строительство начинается в 2022 году.

По информации министра, на реализацию мероприятий в 2022 году запланированы 1,9 млрд рублей, из федерального бюджета — 1,8 млрд. Всего на реализацию программы с 2021 по 2025 год предусмотрены 10 млрд рублей. Объем федерального финансирования — 94,7%. Для софинансирования расходных обязательств между Минздравом РФ и правительством Новосибирской области будет заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета субъектам РФ.

Символично, что в плане масштабности данную программу в региональном правительстве сравнивают еще с одним значимым не только на региональном, но и на федеральном уровне проектом.

— Эта программа по объему равноценна строительству ледового дворца в Новосибирске, — заявляет Андрей Травников. — Она долгожданна для жителей Новосибирской области, многое из нее входит в наказы депутатам Заксобрания и находится на особом контроле. Эта программа очень масштабная. Мы помним, в каких непростых экономических условиях нам сегодня приходится работать, когда рост цен на строительные материалы происходит практически каждый месяц. Несмотря на это, перед нами задача: реализовать программу в полном объеме и в срок.

Стоит напомнить, что сроки строительства приснопамятной ледовой арены уже становились поводом для пристального внимания к объекту федеральных чиновников и представителей контролирующих органов и, по неофициальной информации, послужили одной из основных причин отставки главы регионального Минстроя Ивана Шмидта в декабре прошлого года.