Свидетелей по делу «Трэвэлерс Кофе Москва» вызвали в суд Новосибирска

Сегодня в Дзержинском районном суде Новосибирска начался допрос свидетелей и оглашение показаний не явившихся свидетелей по уголовному делу в отношении Анвара Пириева. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу).

Анвар Пириев, являясь учредителем ООО «Трэвэлерс Кофе Москва», в период с 14.03.2017 по 16.08.2017 дал взятку оперуполномоченному ОЭБ и ПК УМВД России по Новосибирску в виде денег и иного имущества, на общую сумму 1 121 000 рублей в особо крупном размере, за заведомо незаконные действия, говорится в материалах суда.

Судебное заседание отложено на 2 марта для вызова свидетелей.

Часть 5 статьи 291 УК РФ дача взятки должностному лицу лично или через посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу), в особо крупном размере. За совершение заведомо незаконных действий, наказывается штрафом в размере от двух миллионов до четырех миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет, или в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового либо лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

Ранее другое дело совладельца сети кофеен Traveler’s Coffee Анвара Пириева рассматривал Советский районный суд Новосибирска. Он был обвинен в том, что якобы организовал поджоги кофеен и автомашин бывших бизнес-партнеров в Новосибирске и Красноярске. В сентябре 2021 года суд вынес Пириеву приговор: семь лет колонии.