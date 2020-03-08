Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии

Государственная Дума приняла в третьем (окончательном) чтении поправки в статью 10 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах» по вопросам назначения негосударственных пенсий», сообщили в пресс-службе Госдумы РФ.

Законом снижается возраст, дающий право на получение негосударственной пенсии, с 60 до 55 лет для женщин и с 65 до 60 лет для мужчин. Льготные категории, например, северяне, педагоги, врачи, многодетные матери, смогут получить негосударственную пенсию еще раньше. Наличие страхового стажа как условие для получения такой пенсии будет необязательным.

По словам председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, закон призван повысить доверие и интерес к негосударственным пенсиям.

— Но главное, данная норма станет дополнительной мерой поддержки людей предпенсионного возраста, поможет улучшить их финансовое положение», — говорил он, напоминая, что, например, негосударственную пенсию мужчина с пенсионными накоплениями начнет получать в 60 лет, а страховую «государственную» — в 65 лет, и выплаты из НПФ в течение 5 лет до выхода на государственную пенсию станут хорошим подспорьем и дополнением к зарплате, — считает Вячеслав Володин.

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