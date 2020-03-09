Подрядчикам выплатили долги по исполненным муниципальным контрактам

Прокуратура Черепановского района Новосибирской области провела проверку соблюдения прав предпринимателей на своевременную оплату исполненных муниципальных контрактов, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Установлено, что администрации четырех муниципалитетов заключили с коммерческими организациями, в том числе в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», контракты на благоустройство дворовых территорий, ремонт автомобильных дорог и осуществление других работ.

— Хозяйствующие субъекты исполнили муниципальные контракты, однако не получили в установленный срок оплату в размере свыше 8,3 млн рублей, — уточнили в прокуратуре.

Прокурор внес представления в адрес глав муниципальных образований, а также возбудил дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ (нарушение срока и порядка оплаты услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд).

Главы рабочих поселков и сельских советов признаны виновными в совершении правонарушений, им назначены наказания в виде штрафов. Требования прокурора, изложенные в представлении, признаны обоснованными.

— Благодаря вмешательству прокуратуры задолженность по исполненным муниципальным контрактам перед хозяйствующими субъектами в размере более 8,3 млн рублей погашена, — отметили в пресс-службе.

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