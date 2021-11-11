Госдума утвердила новый порядок регистрации безработных граждан

В России утвержден новый порядок регистрации безработных граждан и тех, кто обращается в службы занятости для помощи в трудоустройстве, сообщается на сайте Госдумы.

Все центры занятости начнут работать на базе единой цифровой платформы «Работа в России». Необходимые данные будут загружаться в систему с помощью межведомственного взаимодействия. Это позволит проводить необходимые процедуры в электронном формате, а также освободить людей от предъявления большинства бумаг. Так, больше не понадобится предоставлять трудовую книжку, документы об образовании, справки об инвалидности и сведения о регистрации по месту жительства.

Кроме того, расширится функционал портала для граждан, которые ищут работу через центры занятости и при этом не претендуют на получение пособия по безработице.

— Им нужно будет заполнить заявление на портале и прикрепить к нему резюме. Поиск подходящих вакансий будет проходить автоматически, — добавили в пресс-службе.

Первые 19 регионов начнут работать в новом формате уже в ноябре, еще более 60 регионов присоединятся с 1 января 2022 года, Москва – с 1 января 2023 года.

Отмечается, что переходный период будет действовать временный упрощенный порядок регистрации безработных граждан, который был введен в апреле 2020 года.