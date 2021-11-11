«Жестяные коробки» на остановках получили окончательный отпор

Мэра Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление о прекращении установки на остановочных пунктах металлических торговых павильонов. Об этом глава города сообщил в ходе еженедельной пресс-конференции.

— Я дал распоряжение: прекратить устанавливать эти жестяные коробочки, которые мы за относительно щадящую цену устанавливали за счет бюджета, — говорит мэр. — Ни внешне, ни по функционалу они не отвечают сегодняшним требованиям. Эту практику нужно прекращать. Все, что дешево — нефункционально и внешне выглядит плохо. Нам не обойтись без частных инвестиций в решении этого вопроса.

Напомним, что вопрос размещения коммерсантов на остановках в последнее время был одним из самых скандальных в части взаимоотношения мэрии и бизнеса — операторов торговых объектов. Его обсуждение не только дошло до федерального уровня, но и спровоцировало протестную акцию предпринимателей, «неуд» от депутатов горсовета мэрии и последующую «перезагрузку» структурного подразделения. По мнению мэра Новосибирска, имела место спланированная кампания.

Как уже сообщалось, последнее предложение городской власти бизнесу касалось размещения остановочных павильонов трех типов: в первый включено видеонаблюдение, кнопка вызова службы «112», точка Wi-Fi, зарядка для смартфонов и табло движения транспорта. В остановки второго типа добавляется «умный» блок, где будет отображаться движение транспорта в реальном времени. Объекты третьего типа, помимо прочего, будут включать также теплый блок для коммерческого использования. Речь идет о сети из 240-250 однотипных остановок. В самом проекте акцент с «умных» остановок сменился на «комфортные».

— Сегодня утвержден дизайн типов остановок, — напоминает глава города. — Планируем первую волну в 250 остановок сделать за счет частного инвестора.

Что касается остальных остановок на территории Новосибирска, то пока глава города ограничился заявлением, что их нужно приводить в порядок и, вероятнее всего, делать в соответствии с предложенными тремя типами.