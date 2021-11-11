В Омске экс-директор коммерческой организации осужден за хищение имущества на сумму более 84 млн рублей

Центральный районный суд города Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора ООО «Институт строительных технологий», который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием служебного положения в особо крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба управления генпрокуратуры РФ по СФО.

— В 2012 г. фигурант уголовного дела, вопреки законным интересам возглавляемого общества и его учредителей, совершил хищение имущественного права долгосрочной аренды на земельный участок площадью более 265 тыс. кв. м, расположенный в городе Омске. С этой целью он заключил на безвозмездной основе договор об уступке прав по договору аренды земельного участка с иной, аффилированной с ним, коммерческой организацией, причинив участникам общества материальный ущерб на сумму свыше 80 млн рублей, — говорится в сообщении.

Также подсудимый неправомерно перечислил с расчетного счета возглавляемой организации на счета подконтрольных ему лиц денежные средства на общую сумму 4,19 млн рублей, добавили в пресс-службе.

Вину в инкриминируемых ему преступлениях обвиняемый не признал. Суд назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 600 тыс. рублей. Подсудимый взят под стражу в зале суда.

Приговор не вступил в законную силу.