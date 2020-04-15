Господдержку АПК ограничили численностью работников

— Мы направляли предложения в департаменты животноводства и растениеводства Минсельхоза РФ, — говорит министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко. — Они подошли с противоположных позиций. Если животноводов не лишали поддержки, а предусмотрели для малых предприятий повышающий коэффициент, то растениеводы исключили все предприятия, не отвечающие критериям малого бизнеса для получения господдержки. Предлагали повышающий коэффициент, но не лишение господдержки: по аналогии с малыми предприятиями. Предлагали ввести дифференциацию, но не оставить без поддержки такой большой пласт предприятий.

При этом, по словам министра, региональная власть самостоятельно перераспределить средства господдержки, к примеру в пользу предприятий «100+», не может, нет соответствующих полномочий.

— Перераспределение возможно только среди хозяйств, в которых работают менее 100 человек. Это федеральные деньги, мы просто софинансируем по этим средствам. Это компенсирующие средства, — говорит Лещенко.

По информации, озвученной на заседании комитета, таких предприятий, мимо которых пройдут средства господдержки, на территории региона насчитывается около 100 (20-25% всех хозяйств области). Одно из предложений депутатов, отраженное в проекте обращения — расширить рамки претендентов на погектарную поддержку хотя бы до 250 человек штатной численности.

— Надо сделать перераспределение, — говорит председатель аграрного комитета регионального парламента, гендиректор ЗАО «Птицефабрика Октябрьская» Олег Подойма. — Есть разные позиции, по каким критериям это сделать: учесть специальные коэффициенты или повысить «потолок» численности работников предприятия. Эти предприятия тоже обрабатывают значительную часть площади. Они крупнее и в пересчете на площади будут значительнее. Мы говорим о том, что перераспределение произойдет в том числе в пользу и малых форм хозяйствования. Где-то у 50% фермерских хозяйств у нас погектарная поддержка увеличится.

Аналогичные обращения с просьбой «увеличить штатную численность» в качестве критерия на получение господдержки на областной уровень ранее уже поступали от аграриев из ряда районов области. При этом, как отмечают депутаты, животноводы, лишенные поддержки, осуществляют значительные вложения в аграрный комплекс: помимо текущих расходов на развитие производства, а также обновления стада из-за заболеваемости лейкозом, они также существенно вкладываются и в экономику области.

— Малые формы собственности не участвуют в социальных вопросах, — считает депутат, директор ЗАО «Лепокуровское» Михаил Вересовой. — Какая отчетность прошла по малому бизнесу в сельском хозяйстве, который обрабатывает сегодня 480 тысяч га (разной формы собственности)? У них сегодня какой вал производства, урожайность, зарплата, перечисления в бюджет? Федералы дали денег тем предприятиям, где меньше 100 человек. Мы говорим про господдержку для работы с культурами. Мы не говорим: дайте на строительство свинарника.

Что касается счастливчиков-«досотников», которые могут претендовать на поддержку, то таковая им будет оказываться из областных и федеральных средств в соотношении 22/78% с использованием при расчете суммы поддержки специального коэффициента.

— Допустим, пшеница имеет коэффициент 1, кукуруза и зерно — 3, — поясняет Олег Подойма. — То есть, если будет посеяна и убрана кукуруза и зерно, погектарная поддержка будет в 3 раза больше там, где пшеница. Это стимуляция тех культур, по которым мы видим, что они необходимы у нас в области, они востребованы. И они требуют больших затрат. Это могут быть новые технологии применения удобрений, посевные, уборочные комплексы. Вводится поддержка, если эти площади увеличатся, то спустя какое-то время ее можно скорректировать в пользу других культур. Это около 280 рублей на гектар, пока ориентировочно.

В то же время на разведении многих культур параллельно с животноводство специализируются и хозяйства «100+»

— Это катастрофа, что хозяйства свыше 100 человек у нас выпадают, — считает зампредседателя комитета, председатель совета директоров АО «Половинновский элеватор» Денис Субботин. — Если урожайность пшеницы будет на центнер, я получу 100 рублей, а если я увеличу урожайность, условно говоря, гороха, то я получу 150 рублей? Или эти коэффициенты никакого отношения к стимулирующим не имеют? Эти культуры выращивать сложнее, более ответственно. Но никаких переводов не будет.

Сами поддерживаемые погектарно фермеры даже в условиях такой преференции государства перед более крупными хозяйствами, со своей стороны, не исключают очередных «сюрпризов» и в свой адрес — по опыту прошлого года.

— Погектарная поддержка в прошлом году была незначительной, потому что условие для ее выдачи — семена должны были быть районированы, — рассказывает гендиректор ООО «Северо-восток» Алексей Сальников. — Фермеры не были подготовлены и покупали семена, чтобы размножить их именно для нынешнего года. В этом году погектарную поддержку предлагается провести по прошлогодним нормам. Мы считаем, что это несправедливо. Предлагаем поддержку по факту. Это проблема 80% хозяйств.

Однако пока полной ясности в решении вопроса, озвученного фермером, нет.

— Мы не имеем права вводить порядки, несоответствующие федеральным, — отвечает Евгений Лещенко. — Мы с этим порядком прошли заседание бюджетного, аграрного комитетов. Туда направляли все порядки, связанные именно с компенсирующими выплатами. То, что наработали в текущем году, будет учитываться при распределении средств господдержки в следующем. Других вариантов я не вижу.

Как сообщают в министерстве, пока определены сроки предоставления документов по погектарной поддержке до 30 июня (с учетом правок Минфина) .

— Сейчас мы делаем расчетный коэффициент на всю посевную площадь, — поясняет Евгений Лещенко. — Распределение идет в пределах 220 рублей на гектар с коэффициентом 1. Но я предполагаю, что последует второй этап доведения средств. Дополнительный расчет произойдет по предприятиям, которые соответствуют критериям и заявились на получение данного направления господдержки. Дальше будет второй транш распределения средств. Но эти деньги кому-то другому мы передать не сможем, как не сможем передать тем предприятиям, которые не соответствуют требованиям. Деньги пойдут только на эту категорию.

По информации министерства сельского хозяйства Новосибирской области, в 2020 году государственная поддержка отрасли растениеводства составит более 1,4 млрд рублей. С начала года сельхозпроизводителям уже направлены 475 млн. К концу апреля планируется довести до аграриев еще 600 млн рублей господдержки.