Деньги — главный драйвер развития бизнеса

Федеральный сервис займов под залог «Ваш инвестор» рассказывает о безопасной и удобной альтернативе классическому кредитованию, которая может помочь сохранить стабильность и дать новый импульс для развития предприятиям самых разных сфер деятельности.00

Займы под залог транспортных средств — это, по сути, экспресс-кредитование, которое не ограничивает предпринимателей в части использования денежных средств на конкретные цели. Заем можно направить на закрытие любой потребности бизнеса: пополнение оборотных средств, покрытие кассовых разрывов, расчеты с контрагентами, выплата заработной платы сотрудникам, приобретение новой техники, материалов или оборудования, участие в тендерах, погашение арендных или других платежей.

Современный мир бизнеса диктует новые правила игры: не успел решить задачу — потерял клиентов, партнеров, команду. Поэтому одним из важнейших преимуществ сервиса займов под залог является скорость принятия решения и выдачи денежных средств. Деньги можно получить всего за один день, поскольку процедура рассмотрения заявки предельно упрощена и над этим работают реальные люди, а не «кредитный конвейер».

Максимальная сумма займа, оформленного на юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, может составлять 5 млн рублей. На размер лимита влияет стоимость залога: чем дороже транспортное средство, тем большая сумма займа будет одобрена.

В качестве залога можно предоставить любые транспортные средства: легковые и грузовые автомобили, спецтехнику, мототранспорт, водную технику. В зависимости от потребности в пользовании транспортным средством на время действия займа представитель бизнеса может самостоятельно выбрать, оставить ли его на охраняемой стоянке компании или получить заем под ПТС (ПСМ). Минимальная ставка предусмотрена по тарифу «под стоянку». Все ставки фиксированные и не зависят от кредитного рейтинга, уровня дохода заемщика и других подобных факторов.

Малый бизнес выбирает «Ваш инвестор» и за гибкий подход, который включает в себя возможность продления договора займа и досрочного погашения без комиссии и штрафов. Пересчет процентов при досрочном погашении осуществляется по дням. Таким образом, бизнес платит только за период пользования займом.

Кроме того, предприниматели могут воспользоваться программой, в рамках которой ежемесячно нужно погашать только проценты по займу, а основной долг можно погасить позже — при любой возможности или в конце срока действия договора займа.

Сооснователь и директор МКК «Ваш инвестор» Борис Комендантов: — Мы очень хорошо понимаем особенности и потребности малых предпринимателей и микробизнеса. Самое главное требование, которое они предъявляют к кредитованию, — это простота и скорость получения денежных средств. Поэтому для них наши услуги представляют ценность, единожды протестировав наш сервис, предприниматели возвращаются к нам вновь и вновь. Для нас важно сделать услугу действительно полезной и удобной для бизнеса, поэтому мы постоянно оттачиваем все внутренние и внешние процессы, так или иначе влияющие на качество обслуживания, доступность займов и комфорт клиентов.

Такой вид кредитования — безопасное решение, ведь микрофинансовая деятельность регулируется Центральным Банком Российской Федерации, а также контролируется саморегулируемыми организациями. Благодаря установленным правилам для участников рынка и стандартам выдачи займов весь процесс абсолютно прозрачен и соответствует действующему законодательству.

Все это подкрепляется высоким качеством обслуживания клиентов в офисах и профессионализмом менеджеров компании, всегда готовых подробно проконсультировать, рассказать обо всех нюансах и предложить оптимальное решение.

«Ваш инвестор» — это современный сервис займов под залог для частных лиц и бизнеса. Компания основана в Новосибирске и на текущий момент представлена в 14 городах России: Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Кемерово, Барнаул, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Самара, Тольятти, Ростов-на-Дону, Краснодар, Казань и Нижний Новгород. В 2019 году компания «Ваш инвестор» была признана «Лучшей микрофинансовой организацией» по итогам XV ежегодной премии имени П.А. Столыпина в области экономики и финансов журнала «Банковское Дело».

МКК «Ваш инвестор»

г. Новосибирск,

ул. Фабричная, 55, оф. 401

ул. Богдана Хмельницкого, 4/1

ул. Вертковская, 22

vashinvestor.ru

тел.: 8-800-100-14-65

Займы предоставляет ООО МКК «Ваш инвестор». Свидетельство ЦБ РФ № 651303550004037.