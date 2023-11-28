Госпошлина за выдачу загранпаспорта вырастет на 20%

Закон, подписанный Путиным, увеличивает госпошлину за выдачу биометрического загранпаспорта, начиная с 1 июля 2024 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В частности, госпошлина вырастет на 20% и составит шесть тысяч рублей для взрослых и три тысячи рублей — для детей до 14 лет.

Кроме того, на 20% вырастет сумма за оформление проездного документа беженца и регистрации иностранца по месту жительства в РФ (до 420 руб.), продления срока действия визы для въезда в РФ (1200 руб.), выдачи визы для многократного пересечения границы (1920 руб.), пошлины за выдачу приглашения на въезд в Россию (960 руб.), выдачи вида на жительство (6000 руб.).

Напомним, что в минувшем году в нашей стране было выдано более 5,4 млн загранпаспортов (+40%). А в 2021 году — около четырех миллионов.

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