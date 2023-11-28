Во время хоккейного матча произошла драка в Новосибирске

На матче ХК «Сибирь» и китайского клуба «Куньлунь Ред Стар» произошла драка. Об этом сообщает пресс-служба новосибирской команды.

Матч проходил вчера, 27 ноября. Конфликт переросший в драку произошел во втором периоде. В драке участвовали нападающий новосибирцев Максим Сушко и форвард «Куньлунь» Лукас Локхарт.

— Это уже похоже на дискотеку 80-х, где под музыку начинают драться. Сушко выиграл этот бой под музыку Юры Шатунова, — говорит комментатор.

Матч закончился с счетом 3:2 в пользу новосибирцев.

— Довольно сумбурная игра «Сибири», — охарактеризовал матч один из болельщиков команды в комментариях.

Напомним, что обе команды провели 24 матча. «Сибирь» одержала 10 побед в основное время, 4 по буллитам и 1 — в овертайме. Китайская дружина победила в основное время 8 раз и 1 раз — в овертайме.

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