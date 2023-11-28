Мыть общественный транспорт потребовал мэр Новосибирска

— Автобусы, троллейбусы и трамваи на улицах Новосибирска должны быть аккуратными, по крайней мере муниципальный транспорт, — предупредил на аппаратном совещании коллег мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Понятно, что погода плохая, что на улицах распутица, но я ставлю такую задачу.

По его словам, в последнее время участились жалобы, поступающие в мэрию, на грязный общественный транспорт.

Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии Сергей Куценко сообщил, что перепады погоды от минусовой до плюсовой отметки будут наблюдаться в городе всю неделю.

Ранее редакция сообщала о том, что ограничения для водителей-мигрантов не будут вводить в Новосибирской области.