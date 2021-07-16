Анализ преимуществ B2B-платформы от AGORA

Сравнить несколько вариантов можно по ссылке.

Проведем анализ b2b-платформ AGORA и функциональных возможностей решений на их основе.

Наиболее значимой для b2b-платформ является возможность автоматизации и оптимизации бизнес-процессов с перспективой масштабирования благодаря подключению новых модулей по мере необходимости. Кроме этого, разработчики компании AGORA добавили также следующие возможности:

Автоматизация программы лояльности . Группирование клиентов по категориям позволяет предлагать им индивидуальные скидки и специальные предложения программы лояльности с повышением дисконта и дополнительными бонусами в зависимости от выполнения условий программы.

. Группирование клиентов по категориям позволяет предлагать им индивидуальные скидки и специальные предложения программы лояльности с повышением дисконта и дополнительными бонусами в зависимости от выполнения условий программы. Контроль интеграций . Благодаря возможности интеграции со множеством сторонних программ, AGORA позволяет автоматизировать все операции, избавиться от необходимости дублирования операций (например, многократное внесение данных в различные системы) и мгновенно актуализировать информацию во всех программах одновременно. В то же время мониторинг процесса позволяет избегать ошибок, контролировать своевременность выгрузки данных и отсутствие дублей из сторонних программ.

. Благодаря возможности интеграции со множеством сторонних программ, AGORA позволяет автоматизировать все операции, избавиться от необходимости дублирования операций (например, многократное внесение данных в различные системы) и мгновенно актуализировать информацию во всех программах одновременно. В то же время мониторинг процесса позволяет избегать ошибок, контролировать своевременность выгрузки данных и отсутствие дублей из сторонних программ. Персонализация новостей и спецпредложений от склада . В зависимости от выбора определенного склада клиент будет получать уведомления об акционных предложениях или появлении новых товаров на этом складе.

. В зависимости от выбора определенного склада клиент будет получать уведомления об акционных предложениях или появлении новых товаров на этом складе. Новый интерфейс на основе JS-фреймворка React . Его преимущество — развитие адаптируемых пользовательских интерфейсов. Благодаря этому заказчики получили возможность внедрять собственный дизайн любой сложности без привлечения разработчиков.

. Его преимущество — развитие адаптируемых пользовательских интерфейсов. Благодаря этому заказчики получили возможность внедрять собственный дизайн любой сложности без привлечения разработчиков. Настройка статусов заказа. По умолчанию статусы заказа в AGORA стоят в последовательности, традиционной для условий предоплаты. Однако доступна также опция добавления дополнительных статусов или изменения их последовательности — к примеру для заказов с постоплатой, где сначала происходит отгрузка товаров клиентам, и лишь затем заказ оплачивается и закрывается.

Как использовать эти возможности, чтобы получить максимум от внедрения b2b-портала, ЭТП или маркетплейса на основе оптовой платформы — расскажут специалисты компании. Чтобы узнать больше об опыте развития бизнеса с такими решениями, достаточно перейти в блог AGORA.