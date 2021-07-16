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Анализ преимуществ B2B-платформы от AGORA

  • 16/07/2021, 10:49
Анализ b2b-платформ необходим при выборе оптимального решения. Поставщики такого ПО часто предлагают различный набор функциональных возможностей. Поэтому при выборе основы для собственного проекта b2b-платформы лучше заранее изучить доступные на рынке решения.

Сравнить несколько вариантов можно по ссылке.

Проведем анализ b2b-платформ AGORA и функциональных возможностей решений на их основе.

Наиболее значимой для b2b-платформ является возможность автоматизации и оптимизации бизнес-процессов с перспективой масштабирования благодаря подключению новых модулей по мере необходимости. Кроме этого, разработчики компании AGORA добавили также следующие возможности:

  • Автоматизация программы лояльности. Группирование клиентов по категориям позволяет предлагать им индивидуальные скидки и специальные предложения программы лояльности с повышением дисконта и дополнительными бонусами в зависимости от выполнения условий программы.
  • Контроль интеграций. Благодаря возможности интеграции со множеством сторонних программ, AGORA позволяет автоматизировать все операции, избавиться от необходимости дублирования операций (например, многократное внесение данных в различные системы) и мгновенно актуализировать информацию во всех программах одновременно. В то же время мониторинг процесса позволяет избегать ошибок, контролировать своевременность выгрузки данных и отсутствие дублей из сторонних программ.
  • Персонализация новостей и спецпредложений от склада. В зависимости от выбора определенного склада клиент будет получать уведомления об акционных предложениях или появлении новых товаров на этом складе.
  • Новый интерфейс на основе JS-фреймворка React. Его преимущество — развитие адаптируемых пользовательских интерфейсов. Благодаря этому заказчики получили возможность внедрять собственный дизайн любой сложности без привлечения разработчиков.
  • Настройка статусов заказа. По умолчанию статусы заказа в AGORA стоят в последовательности, традиционной для условий предоплаты. Однако доступна также опция добавления дополнительных статусов или изменения их последовательности — к примеру для заказов с постоплатой, где сначала происходит отгрузка товаров клиентам, и лишь затем заказ оплачивается и закрывается.

Как использовать эти возможности, чтобы получить максимум от внедрения b2b-портала, ЭТП или маркетплейса на основе оптовой платформы — расскажут специалисты компании. Чтобы узнать больше об опыте развития бизнеса с такими решениями, достаточно перейти в блог AGORA.

Изображение с сайта Agora

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Регионы: Россия

Теги : софт


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