Госсовет рассмотрел темпы и прогноз распространения коронавирусной инфекции в регионах России

11 августа полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло принял участие в заседании рабочей группы Государственного Совета Российской Федерации по противодействию распространению коронавирусной инфекции, сообщили в Сибирском окружном информационном центре.

— Обсуждались текущие темпы и прогноз распространения коронавирусной инфекции в отдельных регионах России, организация вакцинации от COVID-19 граждан, находящихся в группе риска, а также возвращение больничных коек, ранее перепрофилированных для лечения больных коронавирусом, к обычному режиму работы. Кроме того, был рассмотрен вопрос повышения качества диагностики различных видов внебольничной пневмонии для распределения потоков пациентов, — говорится в сообщении.

Также среди тем повестки – соблюдение мер эпидемиологической безопасности в курортных регионах, подготовка к осенне-зимнему сезону респираторных и вирусных заболеваний и особенности организации учебного процесса в профессиональных и общеобразовательных учебных заведениях в новом учебному году.

Рабочая группа Государственного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции была образована распоряжением президента Российской Федерации. Её руководителем назначен мэр г. Москвы Сергей Собянин. Совещание прошло при участии руководителей федеральных органов исполнительной власти и глав субъектов Российской Федерации.

По данным территориальных подразделений Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, по состоянию на 12 августа в регионах Сибирского федерального округа за всё время эпидемии выявлено 79164 подтверждённых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионах Сибири на стационарном лечении находятся 7666 человек с COVID-19, под медицинским наблюдением – около 23,8 тысячи человек, сняты с медицинского наблюдения свыше 330 тысяч человек, выздоровели более 62 тысяч граждан. За весь период эпидемии в регионах округа скончались 1132 человека с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция».

Фото: Сибирский ОИЦ