Ремонт энергоблока Новосибирской ТЭЦ-5 уменьшит выбросы на 300 тонн

Более двух месяцев потребовалось специалистам Новосибирской ТЭЦ-5 на ремонт энергоблока мощностью 200 МВт. На его долю приходится шестая часть электрической нагрузки крупнейшей станции города. Ремонт прошли все составляющие блока: турбоагрегат, турбогенератор и котлоагрегат. На последнем специалисты заменили 21 тонну поверхностей нагрева.

Также в перечне выполненных работ на энергоблоке — ремонт генератора, очистка конденсатора, замена направляющего аппарата цилиндра и ряд других ремонтов. Весь проект обошелся компании в 105 млн рублей.

Ремонт занял 2,5 месяца и потребовал привлечения порядка 160 сотрудников ТЭЦ и подрядной организации, АО «СибЭР». Чтобы уложиться в срок, работали в две смены.

На самые сложные этапы СГК привлекала узких специалистов. Капитальный ремонт паровой турбины курировала «Невская силовая компания», профиль которой — сложные ремонтные проекты в энергетике. Техническое руководство ремонтом турбогенератора осуществляло другое предприятие СГК — Сибирский инженерно-аналитический центр.

Энергоблок №3 проходил ремонт пять лет назад. Во время испытаний перед началом ремонта специалисты выявили уменьшение толщины поверхностей нагрева и газоходов котла, загрязнение конденсатора.

В настоящее время энергоблок работает с увеличением КПД его элементов: котла и цилиндров на 1 и 2 процента соответственно. Такова стандартная динамика эффективности после капремонта. Это означает, что теперь блок стал не только более надежен в работе, но и требует меньшего расхода топлива. Объем выбросов в атмосферу снижен на 300 тонн в год, или на 1% от годового объема выбросов при работе блока.

Третий энергоблок — единственный в программе капитального ремонта этого года. На остальных пяти энергоблоках ТЭЦ-5 специалисты выполняют текущие ремонты. Капремонт котлов и турбин проводится через 27 200 часов работы или раз в 5 лет.

Общая стоимость ремонтной программы на всех пяти ТЭЦ Новосибирской области в этом году составит 2,1 млрд рублей, в том числе на ТЭЦ-5 — 692 млн рублей. СГК ведет капитальные и средние ремонты на 13 единицах основного оборудования новосибирских станций:

на восьми котлоагрегатах суммарной паропроизводительностью 2 тыс. 810 т/час;

на трех турбоагрегатах установленной мощностью 320 МВт;

на двух турбогенераторах мощностью 320 МВт.

ТЭЦ-5 — крупнейшая в Новосибирской области станция, на ее долю приходится 60% выработки электроэнергии в Новосибирской области, что соответствует 8 млн МВт*ч в год. ТЭЦ обеспечивает тепловой энергией 35% города Новосибирска в годовом объеме 5 млн Гкал.

Фото: пресс-служба СГК