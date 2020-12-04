Госстройнадзор: тема точечной застройки в Новосибирске почти обнулилась

Пандемия строительную отрасль затронула в минимальной степени — в Новосибирской области она вставала на паузу всего на неделю. И существенного урона от этой паузы не было. Так сформулировал предварительный итог 2020-го начальник инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области Алексей Нечунаев в ходе пресс-конференции в новосибирском пресс-центре ТАСС. На последний месяц запланирован большой объем работ.

— В конце 2020-го мы планируем принять и ввести в эксплуатацию не менее 200 домов, — отметил Алексей Нечунаев. — В переводе на квадратуру это больше 1 млн 600 тысяч кв. м. Это контекстуальный прогноз по тем показателям, которые мы видим в ходе проверок, по уведомлениям о завершении строительства. В прошлом, казалось бы, спокойном году были введены 150 жилых домов — 1 млн 260 тысяч кв. м. Да, пандемия «скомкала» экономику, но на строительной отрасли это не отразилось — ее результативность сейчас даже выше.

По качеству возводимых объектов негативных перемен тоже не отмечено. Единственный проблемный аспект — пауза в поставке импортных отделочных материалов, использующихся на объектах высоких категорий. По материалам, не имевшим никаких отечественных аналогов-замен, была вполне ощутимая нехватка. Пострадали от перебоев поставок объекты премиум-класса, массовый же сегмент этого практически не ощутил.

Примечательно, что в этом году несколько сократилось и тематическое поле госстройнадзоровской активности, и число проверок. В 2020 году правительством РФ были введены ограничения на проведение контрольно-надзорных мероприятий, оговоренные в правительственном постановлении №438 «О запрете надзорными органами контроля исполнения предписаний до 31 декабря текущего года».

Впрочем, количество проверок в итоге уменьшилось нерадикально — в удельном исчислении, поскольку стало больше самих объектов.

— Сократилось число проверок внеплановых — проверок по контролю исполнения ранее выданных предписаний, — пояснил Алексей Нечунаев. — Постановление №438 не отменило практику проверок полностью — проверки могли выполняться по ходатайству предприятия или по разрешению прокуратуры (если шла речь об угрозе здоровью граждан).

В общем, полномочия Госстройнадзора РФ были значительно сокращены. Сейчас он выполняет проверки только на соответствие проекту и применяемых материалов. Проверок на соответствие регламентам (ГОСТам и СНИПам) сейчас нет.

— Пандемией это сокращение полномочий не обусловлено, — подчеркнул Алексей Нечунаев. — Оно было осуществлено еще в феврале 2019-го. В итоге стало проще и строителям и нам. 30 июля 2020 года вышел ФЗ, внесший изменения в Градостроительный кодекс — застройщикам дали послабление по экспертизе. Установлены неподотчетные нормы площади и этажности. То есть объекты, строящиеся за счет бюджетных средств, имеющие квадратуру и число этажей меньше подотчетной, со сметной стоимостью менее 10 млн рублей, экспертизы теперь не требуют. Их сметная стоимость проходит госэкспертизу, а вот сам надзор уже не осуществляется. Впрочем, доля таких объектов невелика.

Как пояснил Алексей Нечунаев, основные и типичные нарушения 2020-го — это отступления строительных работ от проекта, прошедшего экспертизу и заверенного.

— Эти нарушения сравнительно быстро устраняются — либо подрядчиками, либо проектировщиками — с отправкой проекта на повторную экспертизу, — уточнил Нечунаев. — Еще одно частое нарушение — начало строительных работ без извещения Госстройнадзора. И, наконец, строительство вообще без разрешения. На эти факты мы выходим либо по сообщениям граждан, либо благодаря СМИ. Вот тут следуют и штрафные санкции, и привлечение к административной ответственности. Сумма штрафных санкций — от 15 до 20 млн. Самые большие штрафы — именно за стройку без разрешения и за неизвещение о начале работ. Впрочем, столь грубых нарушений сравнительно мало. На объектах индивидуального строительства проверки тоже проводятся. Запросы поступают или от муниципальных администраций, или от граждан.

К финалу 2020-го у надзорного ведомства почти исчерпался список «антигероев». К большинству прежних фигурантов у Госстройнадзора вопросов больше нет.

— Например, компания ООО «Дискус Плюс» ранее периодически оказывалась в нашем поле зрения, — вспоминает Алексей Нечунаев. — Мы контролировали и сам проект, и проект организации строительства. Нарушения выявлялись, они озвучивались и устранялось. Комплекс «Снежная миля» тоже долго был в поле внимания. Список претензий к застройщику был большим, дошли почти до Верховного суда. Но сейчас ситуация на этом объекте изменилась коренным образом. Ведется постоянный мониторинг, нам об этом докладывают каждый месяц — и сейчас опасений по этому объекту нет никаких.

А текущее пополнение этого списка — буквально штучно-разовое, как в случаях с реконструкцией на улице Дуси Ковальчук или новостройкой на Красноярской.

— Проект реконструкции первого этажа и подвала по улице Дуси Ковальчук, 89 попал в наше поле зрения буквально три дня назад, — отметил Алексей Нечунаев. — Мы сделали запрос в мэрию по жалобе обеспокоенных жильцов, при получении детализованных сведений мы начнем проверку, этот адрес в работе. Жильцов дома беспокоило: не повредят ли работы в подвале и нижнем этаже несущие конструкции дома. Их обеспокоенность, конечно, понятна. Вообще же, применение конструкций и инженерных решений, несущих угрозу жизни и здоровью, в 2020 году нами не выявлено. Если такие факты выявляются, стройка останавливается в судебном порядке — только суд может ее приостановить.

Алексей Нечунаев особо подчеркнул, что разделения застройки на точечную и неточечную у специалистов Госстройнадзора нет в принципе, а само выражение «точечная застройка» — это чисто медийное понятие. По его словам, в Новосибирске сейчас единственным олицетворением этого зыбкого (потому что некодифицированного) понятия является стройка дома «Енисей» на месте снесенной кондитерской фабрики на Красноярской, 132.

— Заявка о начале строительства дома на улице Красноярской была подана в этом августе, — сказал Алексей Нечунаев. — Да, по Красноярской, 132 у нас были проведены проверки: и по организации демонтажа здания фабрики, и по проекту организации строительства. Были выявлены нарушения, наложены санкции. Но сейчас вопрос с этой стройкой считается исчерпанным.

В общем, точечная застройка — это, по его словам, на 2020 год почти исчерпанная реалия.

Фото: pixabay.com, автор- skorchanov